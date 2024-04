L'OECO conclut avec succès le premier Conseil des Ministres : Jeunesse et Sports

26 Mars, 2024 - La région de l'OECO a réaffirmé son engagement à investir dans sa jeunesse en accueillant avec succès le premier Conseil des Ministres de l'OECO : Jeunesse et sports. Organisé par la Commission de l'Organisation des États de la Caraïbe orientale (OECO) en collaboration avec le ministère de la Jeunesse, du Développement et des Sports de Sainte-Lucie, cet événement avait pour thème "Au-delà du terrain : Garantir un impact et un avenir durables à la jeunesse de l'OECO", le Conseil des ministres (CDM) a été un véritable forum pour examiner les besoins et les initiatives, avec la participation des jeunes qui ont été invités à faire part de leurs points de vue. Le CDM a abouti à des décisions significatives et à des actions critiques à mettre en œuvre qui bénéficieront de manière positive à la jeunesse de l'OECO.

L'honorable Kenson Casimir, ministre du développement de la jeunesse et des sports de Sainte-Lucie, a assumé le rôle de président inaugural du Conseil des Ministres : Jeunesse et Sports. Les ministres de la jeunesse et des sports et les secrétaires permanents des États membres de l'OECO ont participé au Conseil des ministres. Les partenaires au développement dans les efforts liés à la jeunesse et aux sports, les dirigeants des associations sportives et les membres exécutifs du Réseau Consultatif de la Jeunesse de l'OECO (YAN - Youth Advisory Network ) étaient également présents.

En plus de la participation des membres du YAN, des jeunes de diverses organisations axées sur la jeunesse étaient également présents et ont participé aux discussions. Cette participation active des jeunes au Conseil des Ministres de l'OECO a été initiée en 2023 lors du Conseil des Ministres de l'OECO : Éducation , qui s'est tenu à Antigua-et-Barbuda. Sa poursuite souligne l'engagement de la Commission en faveur de la Stratégie d'Autonomisation des Jeunes de l'OECO (YES - Youth Empowerment Strategy), de l'autonomisation des jeunes de la Caraïbe orientale et de la garantie qu' ils ont la possibilité de participer à un dialogue national pour façonner l'avenir dont ils hériteront .

Lors de la cérémonie d'ouverture du 13 mars 2024, Son Excellence, le Dr Didacus Jules, Directeur général de l'OECO, a déclaré :

"L’inquiétude sur le développement social des populations et des jeunes de notre région, exprimé en 2010, est devenu un enjeu de plus en plus urgent puisque que nous sommes de plus en plus confrontés à des défis internes et externes qui menacent directement la survie de nos petits États dans un monde où l'incertitude et la volatilité sont plus grandes que jamais. C'est dans ce contexte que nous sommes venus aujourd'hui inaugurer le Conseil des Ministres de la Jeunesse et des Sports, un moment crucial dans nos efforts collectifs pour assurer un avenir meilleur pour la jeunesse de notre région".

Le président du CDM, M. Kenson Casimir, Ministre du Développement de la Jeunesse et des Sports, a fait remarquer :

"C'est un moment opportun dans notre histoire pour que les décideurs politiques au plus haut niveau de la Caraïbe orientale discutent des questions pertinentes auxquelles sont confrontés le segment le plus énergique et le plus dynamique de la population, et par cette déclaration, je me réfère à nos jeunes. Au cours de cette réunion stratégique, comme en témoignent les débats d'aujourd'hui, un effort conscient est fait pour intégrer la jeunesse et les sports, une combinaison qui, nous l'espérons, portera des fruits durables, inclusifs, diversifiés, impactants et agréables".

L'un des temps forts de la cérémonie d'ouverture a été l'hommage rendu au Dr Joseph "Reds" Perreira. En rendant un hommage très approprié au nom de la Commission de l'OECO, M. Terry Finisterre a rappelé qu'après avoir couvert 152 matchs amicaux, plus de 200 matchs Internationaux d'un jour et cinq Coupes du monde, des centaines de millions de personnes ont écouté les commentaires de Dr Perreira, qu'il a affectueusement appelé "Reds". Il a déclaré :

"Il a été invité il y a de nombreuses années, en 1984, à créer le bureau des sports de l'Organisation des États de la Caraïbe orientale. En tant que Coordinateur du Bureau des Sports, il travaillait avec les fédérations de la sous-région pour développer leurs programmes, renforcer leurs pratiques administratives et former des champions. Il a passé douze ans au Bureau des Sports, à le modeler, à le construire à son image. Durant cette période, nous avons assisté à l'émergence de nombreux championnats : volley-ball, athlétisme, tennis de table, basket-ball, et bien d'autres encore.

Nous avons vu tant de grands champions sortir de l'OECO. Cela aurait-il été possible sans l'intervention du Bureau des sports ? Peut-être. Mais on ne peut pas nier le rôle joué par le Bureau des sports dans la promotion et le développement du sport pendant les années où "Reds" était à la tête de ce service."

La cérémonie d'ouverture a marqué le début officiel de ce CDM de deux jours. L'objectif du “CDM : Jeunesse et Sports” est de faciliter des discussions politiques ouvertes entre les principaux responsables politiques dans le domaine de la jeunesse et des sports, afin de donner la priorité aux questions clés du développement de la jeunesse et des sports dans la région. La Réunion Inaugurale du “CDM : Jeunesse et Sports” s'est achevée le 14 mars, mais le Conseil des Ministres reste opérationnel et continuera à travailler pour faire avancer la Jeunesse et les Sports dans la région et mettre en œuvre les décisions clés prises lors de cette première rencontre.

Le CDM : Jeunesse et Sports comprenait des présentations sur les défis et opportunités de YouthSpeaks, U-Report , le projet OASYS (Opportunities to Advance and Support Youth for Success ) et la Stratégie d'Autonomisation des Jeunes de l'OECO (YES) . Mme Daniella Letal, présidente du YAN , et Mme Ashma McDougall, présidente du comité de recherche du YAN, ont présenté la stratégie d'autonomisation des jeunes de l'OECO (YES), qui a été approuvée par la Commission des affaires économiques et sociales. Cette approbation est une étape importante dans la création d'un environnement plus inclusif et plus favorable aux jeunes dans la région de l'OECO.

Le CDM a examiné des opportunités éducatives pour les jeunes de la région, a réfléchi au développement et au soutien des athlètes masculins et féminins et a exploré la promotion du sport pour lutter contre les comportements déviants chez les jeunes. Un protocole d'accord a notamment été signé entre l'OECO et le Centre de Ressources, d'Expertise et de Performance Sportives (CREPS), situé en Guadeloupe. Cette signature marque un tournant pour le sport, car le protocole d'accord permettra aux athlètes de l'OECO d'accéder aux infrastructures mondialement reconnues du CREPS.

Le 1er “Conseil des Ministres : Jeunesse et Sports” :

A décidé d'adopter le U-Report comme outil de collecte de données pour solliciter les points de vue des jeunes sur les domaines prioritaires aux niveaux régional et national.

A décidé d'adopter le projet de Stratégie pour l'Autonomisation des Jeunes (YES) comme source d'information pour les politiques et les programmes/interventions en faveur de la jeunesse et des sports au niveau national.

A décidé de soutenir la mise en œuvre du projet de l'OECO sur les compétences et l'innovation, qui préconise une plus grande collaboration entre les principaux ministres, notamment ceux de la jeunesse, de l'éducation, des sports et du développement social, ainsi qu'avec le secteur privé.

A décidé de créer un Conseil des sports de l'OECO de haut niveau, composé d'experts en sport, chargé de définir la politique et de gouverner au niveau de l'OECO.

A décidé d'étudier les meilleures pratiques de la Ligue de football semi-professionnel (SPFL) en tant que modèle pour l'OECO afin de créer des associations et des ligues viables.

A décidé d'étudier la possibilité d'utiliser Winners TV comme plateforme de diffusion sportive régionale.

A proposé que la Commission de l'OECO entreprenne une évaluation comparative du modèle de système de justice pour mineurs dans les territoires français avec celui des États membres anglophones, afin d'identifier les pratiques similaires, les bonnes pratiques et les domaines d'apprentissage.

A recommandé la relance des championnats sportifs de l'OECO afin d'inclure toutes les disciplines sportives, y compris les sports traditionnels et alternatifs.