Lancement des Championnats de Boxe sur Invitation de l'OECO 2024

Les Championnats de Boxe sur Invitation de l'OECO 2024 ont été officiellement lancés.

Le nouveau logo du tournoi, les détails et les plans ont été dévoilés le jeudi 13 juin 2024 au siège de la Commission de l'OECO, Morne Fortune, Castries, Sainte-Lucie.

Le président de l'association de boxe de Sainte-Lucie, David "Shakes" Christopher, a exprimé son enthousiasme quant au fait que le tournoi contribuerait à unifier davantage les citoyens de l'OECO tout en revitalisant le bureau des sports de l'OECO.

Lors de la réunion inaugurale du "Conseil des ministres de l'OECO : Jeunesse et Sports » qui s'est tenu les 13 et 14 mars 2024 à Sainte-Lucie, les ministres ont recommandé, au point 15 intitulé “ Un appel aux Championnats de l'OECO ”, la relance de tous les championnats sportifs de l'OECS afin d'inclure toutes les disciplines sportives, y compris les sports traditionnels et les sports alternatifs. Le prochain championnat de boxe est une excellente occasion de mettre en œuvre cette recommandation et de promouvoir le sport parmi les jeunes de la région.

Dans son discours, le directeur des sports de Sainte-Lucie, M. Clivus Jules, a affirmé l'engagement du gouvernement en faveur de l'organisation réussie de l'événement.

Le championnat de l'OECO 2024 mettra en vedette les meilleurs boxeurs de la Caraïbe, qu'ils soient jeunes, novices, juniors ou d'élite.

Le directeur du tournoi, Shannon Lebourne, a promis qu'en tant qu'hôte du tournoi, l'Association de boxe de Sainte-Lucie (SLBA) produirait un événement spectaculaire les 26 et 27 juillet.

L'ancien président de la SLBA et commentateur sportif chevronné, le Dr Joseph « Reds » Periera, n'a pas tari d'éloges sur le soutien apporté par la Commission de l'OECO au tournoi à venir. Le Dr Perreira a également invité les entreprises de l'OECO à apporter un soutien tangible aux "Championnats de Boxe sur Invitation" de l’OECO et aux autres événements sportifs.

Plus de 120 délégués invités participeront aux Championnats de Boxe sur Invitation de l'OECO 2024, qui se tiendra au Complexe Sportif Vigie à Castries, Sainte-Lucie.

De plus amples informations sur le programme du tournoi, les pays participants et les combats seront publiées dans les médias locaux et régionaux et sur des plateformes en ligne.