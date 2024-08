La Commission de l'OECO félicite les athlètes olympiques

La Commission de l'OECO adresse ses plus sincères félicitations à tous les participants et médaillés des États membres de l'OECO pour leur remarquable participation aux récents Jeux olympiques. Votre dévouement et votre engagement ont apporté une immense fierté à notre région, mettant en lumière le talent exceptionnel et la résilience des athlètes de l'OECO sur la scène mondiale.

La Commission tient également à souligner le soutien inestimable des États membres, des Comités nationaux olympiques, des entraîneurs, des enseignants, des mentors, des familles et des équipes de soutien qui ont joué un rôle crucial dans la préparation des athlètes de la région pour cet événement prestigieux. Votre dévouement sans faille a été déterminant pour leur succès. Nous exprimons également notre gratitude à la nation hôte et au Comité International Olympique pour l'organisation d'un événement réussi et sûr, offrant ainsi aux athlètes l'opportunité de briller.

La Commission de l'OECO reste engagée à promouvoir le sport en tant que moteur de développement durable et à soutenir les athlètes dans la poursuite de leurs rêves. En mars 2024, la Commission a organisé la première réunion du Conseil des ministres de l'OECO : Jeunesse et Sports , et a soutenu les Championnats de boxe sur Invitation de l'OECO en juillet 2024. En mars 2024, la Commission de l'OECO a signé un protocole d'accord avec le Centre de Ressources, d'Expertise et de Performance Sportives (CREPS), situé en Guadeloupe. Ce protocole permet aux athlètes de l'OECO d'accéder aux installations de classe mondiale du CREPS. La Commission se réjouit à l'idée de voir encore plus d'exploits remarquables de la part des athlètes de la région lors des futures compétitions internationales.

La Commission tient à féliciter les médaillés des États membres indépendants de l'OECO :

Thea LaFond (Commonwealth de la Dominique) pour sa médaille d'or au triple saut féminin,

Anderson Peters (Grenade) pour sa médaille de bronze au lancer du javelot masculin,

Lindon Victor (Grenade) pour sa médaille de bronze au décathlon masculin,

Julien Alfred (Sainte-Lucie) pour sa médaille d'or au 100m féminin et sa médaille d'argent au 200m féminin.L'OECO applaudit également Shafiqua Maloney (Saint-Vincent-et-les-Grenadines), qui s'est classée 4ème au 800m féminin, manquant de peu une médaille aux Jeux olympiques, avec un écart de seulement 0,2 seconde, mais qui a inspiré sa nation et la région. En outre, la Commission de l'OECO salue Rikkoi Brathwaite, Adaejah Hodge, Thad Lettsome et Kyron McMaster, qui ont fièrement représenté les Îles Vierges britanniques.

La Commission met en avant les médaillés originaires de l'État membre associé de la Martinique représentant la France :

Amandine Buchard : Médaille de bronze en judo (femmes -52 kg) et médaille d'or en judo (équipe mixte).

Joan-Benjamin Gaba : Médaille d'argent en judo (hommes -73 kg) et médaille d'or en judo (équipe mixte).

Andy Timo : Médaille d'or en rugby à sept (hommes).

Alexandra Louis-Marie : Médaille d'argent en escrime (équipe d'épée féminine).

Isaia Cordinier : Médaille d'argent en basket-ball (hommes).

Andrew Albicy : Médaille d'argent en basket-ball (hommes).

Mathias Lessort : Médaille d'argent en basket-ball (hommes).

Althéa Laurin : Médaille d'or en taekwondo (femmes +67 kg).

Coralie Lassource : Médaille d'argent en handball (femmes).

Iliana Rupert : Médaille d'argent en basket-ball (femmes).

Thierry Henry, l'entraîneur de l'équipe de football médaillée d'argent.

La Commission félicite les médaillés originaires de l'État membre associé de la Guadeloupe représentant la France :

Jefferson-Lee Joseph (également d’origine dominiquaise) : Médaille d'or en rugby à sept (hommes).

Yannick Borel : Médaille d'argent en escrime (équipe d'épée masculine).

Sarah Léonie Cysique : Médaille de bronze en judo (femmes -57 kg) et médaille d'or en judo (équipe mixte).

Coraline Vitalis : Médaille d'argent en escrime (équipe d'épée féminine).

Teddy Riner : Médaille d'or en judo (hommes +100 kg) et médaille d'or en judo (équipe mixte).

Enzo Lefort : Médaille de bronze en escrime (équipe de fleuret masculin).

Cyrian Ravet : Médaille de bronze en taekwondo (hommes -58 kg).

Matthew Strazel : Médaille d'argent en basket-ball (hommes).

Alexandre Lacazette : Médaille d'argent en football (hommes).

Kiliann Sildillia : Médaille d'argent en football (hommes).

Meline Nocandy : Médaille d'argent en handball (femmes).

Orlane Kanor : Médaille d'argent en handball (femmes).

La Commission met également en lumière Marie-Florence Candassamy pour sa médaille d'argent en escrime (équipe d'épée féminine). Par ses parents, elle est une médaillée originaire des États membres associés de la Martinique et de la Guadeloupe, représentant la France.

Félicitations encore une fois à tous nos athlètes pour leurs réalisations exceptionnelles. Vos efforts et vos succès sont une source d'inspiration pour nous tous.

Athlète État membre indépendant de l'OECO/Équipe/CNO* Discipline Cejhae Greene Antigua-et-Barbuda Athlétisme Joella Lloyd Antigua-et-Barbuda Athlétisme Ellie Shaw Antigua-et-Barbuda Natation Tiger Tyson Antigua-et-Barbuda Voile Jadon Wuilliez Antigua-et-Barbuda Natation Thea LaFond Commonwealth de la Dominique (Or, Épreuve : Triple saut féminin) Athlétisme Warren Adam Lawrence Commonwealth de la Dominique Natation Dennick Luke Commonwealth de la Dominique Athlétisme Jasmine Schofield Commonwealth de la Dominique Natation Tilly Collymore Grenade Natation Zackary Gresham Grenade Natation Halle Hazzard Grenade Athlétisme Kirani James Grenade Athlétisme Anderson Peters Grenade (Bronze, Épreuve : Lancer du javelot masculin) Athlétisme Lindon Victor Grenade (Bronze, Épreuve : Décathlon masculin) Athlétisme Zahria Allers-Liburd Saint-Kitts-et-Nevis Athlétisme Naquille Harris Saint-Kitts-et-Nevis Athlétisme Troy Nisbett Saint-Kitts-et-Nevis Athlétisme Julien Alfred Sainte-Lucie (Or, Épreuve : 100 m féminin; Argent, Épreuve : 200 m féminin) Athlétisme Luc Chevrier Sainte-Lucie Voile Michael Joseph Sainte-Lucie Athlétisme Jayhan Jamaud Odlum-Smith Sainte-Lucie Natation Kennice Alphenie Greene Saint-Vincent-et-les-Grenadines Natation Alex Joachim Saint-Vincent-et-les-Grenadines Natation Shafiqua Maloney Saint-Vincent-et-les-Grenadines (4e, Épreuve : 800 m féminin) Athlétisme Handal Roban Saint-Vincent-et-les-Grenadines Athlétisme

*CNO : Comité National Olympique

Note : Image d'en-tête Crédit- Espace presse Paris 2024