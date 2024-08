La Commission de l'OECO et Direct Relief annoncent un accord de partenariat pour renforcer la résilience climatique et sanitaire dans les États membres de l'OECO

La Commission de l'Organisation des États de la Caraïbe orientale (OECO) et Direct Relief ont le plaisir d'annoncer la signature d'un accord de subvention, marquant le début d'un partenariat important visant à renforcer la résilience climatique et sanitaire dans les neuf États membres anglophones de l'OECO. Par cet accord, Direct Relief s'est généreusement engagé à verser 3 000 000 USD pour financer le nouveau projet Enhancing Health Infrastructure and Resilience in OECS Member States (EHR)(Améliorer l'infrastructure et la résilience sanitaires dans les États membres de l'OECO).Direct Relief est une organisation d'aide humanitaire dont la mission est d'améliorer la santé et la vie des personnes touchées par la pauvreté ou les situations d'urgence, sans considération de politique, de religion ou de capacité à payer. Elle travaille aux États-Unis et dans le monde entier pour élargir l'accès à la médecine et aux soins de santé en équipant les médecins et les infirmières de ressources médicales vitales.

Le projet EHR comblera les lacunes critiques en matière d'infrastructures sanitaires identifiées par les États membres de l'OECO, en se concentrant sur les domaines prioritaires spécifiques aux besoins de chaque nation. Ce faisant, le projet vise à renforcer la capacité, aux niveaux national et régional, de gérer et d'atténuer les effets du changement climatique et d'autres risques. Il renforcera également les mécanismes financiers et de coordination afin de répondre efficacement aux catastrophes et aux épidémies.

Depuis le passage de l'ouragan Beryl le 1er juillet 2024, la Commission de l'OECO s'est engagée à mobiliser des ressources pour soutenir les États membres touchés dans leurs efforts de réponse, de rétablissement et de reconstruction. Les services d'achats groupés de l'OECO ont pu fournir deux palettes de modules de préparation aux ouragans et quinze trousses médicales d'urgence, grâce à Direct Relief. Le nouveau projet de renforcement de l'infrastructure sanitaire et de la résilience dans les États membres de l'OECO (EHR), qui s'étendra sur dix-huit mois, est à la fois opportun et pertinent, avec des impacts anticipés à court, moyen et long terme.

Il est conforme au mandat de la Commission de l'OECO , qui est de promouvoir l'intégration régionale dans la région de l'OECO, et à ses priorités stratégiques . En outre, les bénéficiaires directs du projet de DSE sont les équipes d'intervention en cas de catastrophe, les établissements de soins de santé et les travailleurs. Le projet devrait avoir des retombées positives sur les membres de la communauté, les agences gouvernementales et les organisations partenaires dans les pays de mise en œuvre, qui comprennent : Antigua-et-Barbuda, le Commonwealth de Dominique, la Grenade, Montserrat, Saint-Kitts-et-Nevis, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, Anguilla et les îles Vierges britanniques.

Le personnel de l'Organisation des États de la Caraïbe orientale (OECO)-Services d'achats groupés (PPS), photographié à Sainte-Lucie, chargeant des trousses médicales de terrain de Direct Relief, remplies de produits de premiers secours pour les soins de triage, ainsi que d'autres médicaments essentiels, dans un hélicoptère pour les livrer aux États membres de l'OECS touchés par l'ouragan Beryl. ​

Le projet de EHR est sur le point d'apporter une contribution substantielle à la priorité stratégique 4 de la Commission de l'OECO : développer la résilience en renforçant les communautés, les systèmes, les infrastructures et les personnes. Il s'agit d'améliorer la préparation et la réponse aux catastrophes, de réduire les vulnérabilités et de renforcer la capacité des systèmes de santé. En se concentrant sur la priorité stratégique 4, le projet vise à renforcer l'accès et l'investissement dans les services de santé, réduisant ainsi les disparités en matière de santé, en particulier en temps de crise.

Grâce à cette convention de subvention avec Direct Relief, le nouveau projet de renforcement de l'infrastructure sanitaire et de la résilience dans les États membres de l'OECO (EHR) permet aux États membres de l'OECO d'être mieux équipés pour gérer les urgences et les crises sanitaires. Il garantit que les populations vulnérables continuent à recevoir des soins même pendant les périodes difficiles et contribue au développement de systèmes de santé plus durables dans les États membres de l'OECO.