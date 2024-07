Déclaration du directeur général de l'OECO au sujet de l'ouragan Beryl

Je suis profondément attristé par les pertes en vies humaines et les importants dégâts causés par l'ouragan Beryl dans notre région et plus particulièrement à la Grenade (Carriacou et Petite Martinique) et à Saint-Vincent-et-les-Grenadines. J'adresse mes plus sincères condoléances aux familles et à tous ceux qui ont été touchés par ce phénomène météorologique extrême. Beryl, le premier ouragan atlantique de catégorie 4 à se former pendant la saison des ouragans, nous rappelle brutalement les réalités du changement climatique et ses effets néfastes sur les petits États insulaires en développement (PEID).

Nous félicitons les États membres de l'OECO, les pays de la CARICOM, les agences nationales de gestion des urgences et le CDEMA, qui coordonnent les interventions de secours et les efforts de reconstruction. Nos pensées vont également à la Jamaïque et aux îles Caïmans, qui se préparent actuellement à un impact majeur. En tant que région, nous devons rester vigilants et nous préparer à ces impacts, car la saison des ouragans n'en est qu'à ses débuts. Nous devons maintenant agir collectivement et faire preuve de solidarité pour venir en aide à toutes les personnes touchées.

La Commission de l'OECO s'efforce de soutenir les États membres en cette période et appelle la communauté internationale et les partenaires de développement à soutenir les efforts de reconstruction et de résilience en cours dans la région. Nous félicitons le gouvernement de Sainte-Lucie pour le soutien qu'il a apporté au Premier ministre de la Grenade en mettant à sa disposition un hélicoptère pour lui permettre de se rendre dans les zones sinistrées. L'hélicoptère a également été utilisé pour transporter du matériel médical de première nécessité. En tant qu'îles individuelles, nous sommes peut-être petits, mais en tant que région, nous pouvons résister ensemble et surmonter tous les défis. Nous félicitons également la République française d'avoir offert aux gouvernements de la Grenade et de Saint-Vincent-et-les-Grenadines une assistance logistique et de transport pour accéder à Carriacou et à la Petite Martinique (Grenade) ainsi qu'aux nombreuses îles Grenadines (Saint-Vincent) qui ont été dévastées et sont actuellement inaccessibles.