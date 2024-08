Visite officielle de la Directrice générale adjointe de l'OMC à l'OECO

Mme Johanna Hill, Directrice générale adjointe (DGA) de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), a effectué une visite officielle auprès de l'Organisation des États de la Caraïbe orientale (OECO) du 19 au 21 août 2024. Mme Hill s'est rendue à la Grenade le 19 août et à Sainte-Lucie le 21 août, où elle a mené des discussions avec des responsables des secteurs public et privé, ainsi qu'avec des représentants de la Commission de l'OECO.

Au cours de sa visite, Mme Hill a saisi l'occasion pour aborder des sujets relatifs à l'accord de l'OMC sur les subventions à la pêche et les négociations en cours, au commerce des services, à la facilitation des investissements pour le développement, au rôle de l'OMC dans le soutien à l'action climatique, à l'agriculture et à la sécurité alimentaire, ainsi qu'à la réforme du système de règlement des différends de l'OMC.

À la Grenade, Mme Hill a rencontré, entre autres, l'Honorable Joseph Andall, ministre des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement des exportations; l'Honorable Lennox Andrews, ministre du Développement économique, de la Planification, du Tourisme, de l'Économie créative, de l'Agriculture et des Terres, des Forêts et de la Pêche; M. Ronald Theodore, directeur général de la Grenada Investment and Development Corporation; et Mme Patricia Clarke, secrétaire permanente au Commerce et au Développement des exportations.

À Sainte-Lucie, le Premier ministre, l'Honorable Philip J. Pierre, également Président en exercice de l'Autorité de l'OECO, a accueilli la Directrice générale adjointe de l'OMC. Dans son discours, il a déclaré :

"L'OECO s'engage en faveur du bon fonctionnement du système commercial international, et particulièrement de celui de l'OMC. Dans cette période de turbulences, nous considérons l'OMC comme notre protection contre des conditions commerciales arbitraires et injustes. Nous espérons que la visite de la Directrice générale adjointe, Johanna Hill, sera le signe d'un renforcement de la coopération technique et autre entre l'OMC et les États membres de l'OECO."

Mme Hill a également eu des discussions avec l'Honorable Emma Hippolyte, ministre du Commerce, de la Fabrication, du Développement des entreprises, des Coopératives et des Affaires des consommateurs, ainsi qu'avec le Dr Didacus Jules, Directeur général de la Commission de l'OECO. Selon Mme Hill,

“La visite de l'Organisation Mondiale du Commerce à l'OECO a offert une occasion précieuse de constater de près l'impact du travail réalisé sur le terrain par les États membres et la Commission de l'OECO. Grâce à des discussions productives avec des responsables gouvernementaux et des experts du commerce à la Grenade et à Sainte-Lucie, nous nous sommes concentrés sur des domaines clés tels que l'agriculture, les services, le commerce numérique, le changement climatique et la préparation aux catastrophes, la progression de l'Accord sur les Subventions à la Pêche et l'amélioration de la facilitation des échanges. L'OMC reste engagée à approfondir la collaboration avec l'OECO, à fournir une assistance technique et à soutenir les efforts visant à renforcer le commerce et la résilience économique dans toute la région.”

Le Dr Jules a souligné l'importance continue et la pertinence de l'OMC, en particulier pour les économies petites et vulnérables ainsi que les petits États insulaires en développement comme l'OECO, qui dépendent de la stabilité, de la prévisibilité et de la sécurité juridique qu'offre l'OMC pour naviguer dans un monde souvent hostile et instable.

Par l'intermédiaire de sa mission diplomatique à Genève, l'OECO a l'intention de poursuivre et d'intensifier ses engagements auprès de l'OMC. Au nom de l'OMC, la DGA Hill a également fait part de son intérêt à approfondir la coopération avec l'OECO. ​