Sainte-Lucie organise avec succès la 97ème réunion du Conseil d'administration d'ECTEL

​19 avril 2024 - La 97e réunion du conseil d'administration de l'Autorité des Télécommunications de la Caraïbe orientale (ECTEL) s'est tenue les 17 et 18 avril 2024 à Sainte-Lucie. Certains suppléants, chefs des Commissions Nationales de Régulation des Télécommunications (NTRC), commissaires NTRC et observateurs ont assisté virtuellement à la réunion.

Le président du Conseil d'administration, M. Philip Dalsou, a fait remarquer que l'accord de gouvernance d'ECTEL exige que le Conseil d'administration se réunisse quatre fois par an pour être informé du travail de l'autorité régionale de régulation des télécommunications. Il a poursuivi en disant : "Les principaux points discutés étaient le plan de travail, une mise à jour des rapports financiers de fin d'année d'ECTEL et des mises à jour sur certains des projets clés".

Le Conseil d'administration veille à ce que le secteur des communications électroniques reste correctement réglementé et à ce que les consommateurs et les investisseurs continuent à bénéficier d'une industrie libéralisée il y a plus de vingt ans. Selon le nouveau directeur général d'ECTEL, M. David Cox, "l'avènement d'ECTEL et de la réglementation du marché des télécommunications a entraîné une baisse significative des prix des services de télécommunications et des niveaux d'investissement incroyables".

​

​M. Cox a indiqué que l'un des principaux points à l'ordre du jour était le très attendu Projet de loi sur les Communications Électroniques, également connu sous le nom de "EC Bill" (Projet de loi sur les CE), qui est une mise à jour de l'actuelle loi sur les télécommunications. "L'adoption de ce projet de loi sur les communications électroniques pourrait se traduire par des niveaux d'investissement et de concurrence encore plus élevés et par une contribution encore plus importante du secteur des télécommunications et des TIC en général à l'économie de la région", a déclaré M. Cox.

Le projet de loi sur les CE, une fois promulgué, permettra aux cinq (5) NTRCs qu’ECTEL appuie, de mieux servir les consommateurs et de permettre davantage d'investissements dans le secteur. Nous espérons que le projet de loi sur les CE sera promulgué dans les autres États contractants d’ECTEL d'ici un an environ. À ce jour, deux États contractants d'ECTEL ont adopté le projet de loi sur les CE : Saint-Kitts-et-Nevis, le 18 février 2021, et Saint-Vincent-et-les-Grenadines, qui est devenu le deuxième État à le faire le 24 octobre 2022. Les cinq (5) États contractants d'ECTEL sont le Commonwealth de Dominique, la Grenade, Saint-Kitts-et-Nevis, Sainte-Lucie et Saint-Vincent-et-les-Grenadines.

Visitez notre site www.ectel.int ou suivez-nous @ectel sur Facebook et YouTube et @ectelauthority sur Instagram et X pour plus d'informations sur notre travail.

-FIN-

Contact : David Cox

Directeur général, ECTEL

Tél : 758 458 1701/2

Email : [email protected] ​ ​

ECTEL 97th BOD VNR with voiceover ECTEL 97th BOD VNR with voiceover.mp4 - 588 MB

ECTEL 97th BOD VNR no voiceover.mp4 588 MB

ECTEL 97th BOD VNR script.DOCX 14 KB