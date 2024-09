Saint-Vincent-et-les-Grenadines progresse dans la digitalisation de son secteur maritime

Saint-Vincent-et-les-Grenadines avance avance dans son projet de création d'un Guichet Unique Maritime (GUM) afin de digitaliser son secteur maritime. Un GUM est une plateforme informatique centralisée qui facilite l'échange d'informations entre les navires et les différentes agences gouvernementales, afin de rendre plus efficaces les procédures d'arrivée, de séjour et de départ des navires dans les ports.

​

​Depuis le 1er janvier 2024, tous les États membres de l'OMI sont tenus de mettre en œuvre des systèmes GUM pour rationaliser les procédures portuaires et améliorer l'efficacité. Saint-Vincent-et-les-Grenadines, ainsi que quatre autres États de la Caraïbe orientale — Sainte-Lucie, la Dominique, la Grenade, et Saint-Kitts-et-Nevis — mettent en place des GUM avec le soutien de l'OMI, de la Commission de l'Organisation des États de la Caraïbe Orientale (OECO), et du gouvernement d'Antigua-et-Barbuda.

​

​Une équipe d'experts a effectué des missions d'évaluation des besoins dans chaque pays afin de passer en revue les procédures actuelles de dédouanement portuaire. La mission à Saint-Vincent-et-les-Grenadines (du 16 au 19 septembre) comprenait un atelier avec des agences de régulation ainsi que des réunions avec des responsables de haut niveau et des parties prenantes, organisées et facilitées par l'Administration maritime du Ministère de la Sécurité nationale.

​

Le dernier jour, l'équipe a présenté ses conclusions et recommandations, qui serviront à une analyse des lacunes du système actuel ainsi qu'à une analyse des coûts pour la mise en place d'un GUM conforme aux exigences de l'OMI.

​

​Cette mission d'évaluation des besoins était la troisième de la série, après celles de Sainte-Lucie et de Saint-Kitts-et-Nevis en août. Des missions sont prévues à la Grenade (octobre) et en Dominique (janvier 2025).

Les systèmes GUM de tous les États membres de l'OECO seront connectés au dépôt régional de l'Agence de mise en œuvre de la Communauté des Caraïbes pour la lutte contre la criminalité et la sécurité (CARICOM IMPACS-JRCC).