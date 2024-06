Renouveler en profondeur notre action : La société civile relève le défi du recyclage du plastique à la Grenade et à la Dominique

7 juin 2024 - Alors que le monde commémore la Journée mondiale des océans le 8 juin sur le thème "Renouveler en profondeur notre action", le projet Recycle OECS souligne les avancées significatives réalisées à la Grenade et à la Dominique grâce à l'implication active de la société civile. Ce projet, qui vise à réduire la pollution plastique et à favoriser une gestion durable des déchets dans les Caraïbes orientales, a franchi des étapes décisives grâce à l'adhésion et à la participation d'acteurs essentiels de la société civile.

À la Grenade, la Grenada Solid Waste Management Authority (GSWMA) a conclu un protocole d'accord essentiel avec la Grenada Hotel and Tourism Association (GHTA). Cet accord, qui concerne jusqu'à 90 % des membres de la GHTA, marque une étape décisive dans la résolution des problèmes liés aux déchets plastiques. Les hôtels de l'île se sont engagés à introduire le tri des déchets dans leurs installations et à livrer les plastiques triés au centre de recyclage de la GSWMA, ouvrant ainsi la voie à des pratiques touristiques durables dans les Caraïbes orientales.

Renforçant encore l'engagement de la Grenade, le Grenada Green Group (G3) a dévoilé des plans pour une "campagne de collecte de bouteilles en plastique" le 22 mai 2024. Le G3 a pour objectif de collecter les bouteilles en plastique PET et PEHD, en mettant l'accent sur la sensibilisation et la participation active du public. À compter de la Journée mondiale des océans, le 8 juin 2024, la campagne donnera lieu à des événements de collecte hebdomadaires et à la mise en place de dépôts de recyclage sur l'ensemble de l'île. Cette initiative locale, soutenue par le projet Recycle OECS et la GSWMA, souligne le rôle essentiel de l'implication des communautés dans la lutte contre la pollution plastique.

Le programme scolaire "zéro déchet", lancé en mars, a déjà permis de collecter plus de 57 834 bouteilles en plastique au cours du seul mois d'avril. Ce programme, auquel participent 2 800 élèves de 35 écoles et 40 clubs 4H, transforme les écoles en centres d'éco-innovation avec des espaces verts, des installations de compostage et des dépôts de recyclage. En outre, le programme a lancé le défi de l'application BCRC Tide Turners, qui incite les élèves à adopter des pratiques durables par le biais d'une plateforme interactive.

Soulignant l'importance d'une action régionale collective, l'honorable Kerrynne James, ministre de la résilience climatique, de l'environnement et des énergies renouvelables de la Grenade, a déclaré lors d'un communiqué audiovisuel : "La pollution transcende les frontières, ce qui en fait un problème commun nécessitant une solution unifiée. C'est un appel aux armes pour les États membres, le secteur privé et chaque citoyen. Ensemble, nous pouvons faire face à cette menace grâce à la collaboration et à l'innovation". Ce cri de ralliement souligne l'esprit de la Journée mondiale des océans, en inspirant une action collective pour protéger nos océans et notre climat.

À mesure que le projet Recycle OECS progresse, on note plusieurs réalisations majeures : L'élaboration du cadre modèle de l'OECO pour le recyclage durable établit une norme régionale pour les pratiques de recyclage. Des études approfondies de caractérisation des déchets menées en Dominique et à la Grenade ont permis d'élaborer des stratégies de recyclage efficaces et de réduire la pollution des océans. La première cargaison de plastiques recyclables de la Dominique met en évidence les réalisations pratiques en matière de recyclage, ce qui permet d'inverser la tendance en matière de pollution par les plastiques. Les mécanismes de financement durable mis au point pour la Dominique et la Grenade contribueront à garantir des modèles financiers qui assureront le succès du recyclage à long terme et la santé des océans. La mise en place de procédures opérationnelles normalisées pour les opérations de recyclage crée les meilleures pratiques pour un recyclage efficace et efficient dans l'ensemble de l'OECO. Enfin, le programme scolaire "zéro déchet" de la Dominique fait appel au secteur privé pour favoriser l'émergence d'une nouvelle génération qui s'engage à ne pas produire de déchets et à préserver les océans.

Deux autres développements importants sont la modernisation du nouveau centre de recyclage polyvalent de Queen's Park avec une alimentation triphasée pour un traitement efficace du plastique et la fourniture d'une assistance technique au ministère du développement durable de Sainte-Lucie. Ce soutien comprend la préparation d'un projet de législation révisé pour faire progresser un système de remboursement de la consigne des contenants de boissons et le développement d'un système de financement durable des déchets pour l'Autorité de gestion des déchets solides de Sainte-Lucie (SLSWMA), ainsi que la réalisation d'une analyse coût-bénéfice des opérations de la SLSWMA, y compris le recyclage.