Renforcement de la biodiversité à Saint-Kitts-et-Nevis : Actions de l'OECO et de l'UE

Un atelier de formation spécialisé, visant à renforcer la gestion et la conservation de la biodiversité marine et côtière, s'est tenu avec succès à Saint-Kitts-et-Nevis du 19 au 23 août. Cet atelier, axé sur l'utilisation de l'outil de suivi de l'efficacité de la gestion (METT - Management Effectiveness Tracking Tool), faisait partie intégrante du Programme de soutien à la biodiversité des environnements côtiers ACP (BioSPACE) , financé par l'Union européenne.

L'objectif principal de l'atelier était d'accroître les capacités des parties prenantes de Saint-Kitts-et-Nevis en matière de gestion, de conservation et d'utilisation durable de la biodiversité marine et côtière. Les participants ont été formés à l'application de l'outil METT pour évaluer l'état actuel de la gestion de la Zone Marine Protégée de Saint-Kitts-et-Nevis (SKNMMA - Saint Kitts Nevis Marine Managed Area), avec une attention particulière sur les principaux sites de débarquement, notamment Dieppe Bay, Sandy Point, Old Road, Basseterre, New Castle, Charlestown et Indian Castle.

Tout au long de l'atelier, les participants ont collecté des données essentielles pour l'élaboration d'un plan de gestion complet du SKNMMA. Ils ont identifié les faiblesses du cadre de gestion actuel qui nécessitent d'être renforcées, et ont proposé des solutions pour les améliorer. Cette évaluation détaillée est cruciale pour garantir une gestion efficace des zones en vue d'atteindre les objectifs de conservation.

Les participants ont été formés à la réalisation d'évaluations précises et détaillées à l'aide de l'outil METT 4, qui évalue les habitats, les espèces, les menaces et les valeurs. La préparation de l'atelier incluait des webinaires de formation pour assurer que les participants étaient bien équipés afin de contribuer de manière efficace.

L'atelier a également introduit un processus stratégique plus large connu sous le nom de "Normes ouvertes pour la pratique de la conservation", développé par le Conservation Measures Partnership (CMP). Ce processus a déjà fait ses preuves dans d'autres parties du monde, notamment dans la zone de protection environnementale de Pointe Sable à Sainte-Lucie. L'idée est que cette approche guidera le développement du plan de gestion du SKNMMA.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre du projet BioSPACE , un projet de cinq ans financé par l'UE, qui vise à améliorer la gestion et l'utilisation durable des ressources marines et côtières dans la région. L'atelier découle d'évaluations des besoins en matière de renforcement des capacités menées dans les États membres de l'OECO, et a été conçu pour répondre aux besoins spécifiques des parties prenantes de Saint-Kitts-et-Nevis.

À la fin de la semaine, les participants n'étaient pas seulement plus informés, mais prêts à appliquer leurs nouvelles compétences pour garantir la durabilité à long terme de la biodiversité marine et côtière de leur pays. Le succès de cet atelier marque une étape importante vers une meilleure gestion de la zone marine protégée de Saint-Kitts-et-Nevis. Les données et les idées collectées seront inestimables pour développer un plan de gestion robuste qui relève les défis actuels et renforce la capacité de la région à conserver ses précieuses ressources marines.