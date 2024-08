Remarques officielles du Directeur général de l'OECO, Dr. Didacus Jules, à l'occasion de la 75ème réunion de l'Autorité de l'OECO

Chers Président sortant de l'Autorité de l'OECO et Premier ministre de la Fédération de Saint-Kitts-et-Nevis, Hon. Dr. Terrance Drew, Président entrant de l'Autorité de l'OECO et Premier ministre de Sainte-Lucie Hon. Philip J. Pierre, Premier ministre d'Antigua-et-Barbuda Hon. Gaston Browne, Premier ministre du Commonwealth de Dominique Hon. Roosevelt Skerrit, Premier ministre de la Grenade, de Carriacou et de la Petite Martinique, Hon. Dickon Mitchell, Premier ministre de Saint-Vincent-et-les-Grenadines, Hon. Ralph Gonsalves Premier ministre de Montserrat M Hon. Joseph Easton Taylor-Farrel, Premier ministre d'Anguilla, Hon. Lorenzo Webster Premier ministre des îles Vierges, Hon. Natalio Wheatley, Président du Conseil régional de la Guadeloupe, Hon. Ary Chalus, Président du Conseil territorial de la Martinique Hon. Serge Letchimy, Commissaires de l'OECO, membres du corps diplomatique invités distingués, membres des médias, personnel de la Commission de l'OECO ;

Les scientifiques ont tiré la sonnette d'alarme : la planète Terre a franchi le seuil apocalyptique de 1,5 degré... et même ceux qui refusaient de l'entendre le ressentent à présent : vagues de chaleur sans précédent dans le monde entier, climat échappant à tout contrôle, inondations dans les régions arides et sécheresse dans les régions où l'eau était autrefois abondante... Et qui ont été les premières victimes de cette catastrophe provoquée par l'homme, si ce n'est nous, les PEID, nous, l'OECO. Si nous avions besoin d'une preuve de la réalité des pertes et des dommages, l'ouragan Beryl nous l'a fournie.

Les dégâts causés à Cariacou, Petit Martinique, Canouan, Mayreau et Union Island ne sont rien de moins qu'apocalyptiques... l'accueil instinctif de la communauté par nos gouvernements et nos peuples des personnes sans abri et privées de moyens de subsistance n'est rien de moins que louable. C'est dans ces moments difficiles que nous voyons et ressentons la véritable signification de l'intégration régionale et de la solidarité. Les visites du président de l’autorité Pierre et des premiers ministres Browne, Drew et Skerrit dans les îles dévastées auraient donné espoir et courage aux premiers ministres Gonsalves et Mitchell. Et il n'y a pas de meilleure façon de décrire cette expression de la famille que les mots de Derek Walcott :

“C'est la charité, c'est le véritable fondement, la nécessité incontournable, non pas de faire le bien, mais la charité en tant que travail, en tant que devoir. Il n'est pas plus de notre devoir de donner que de recevoir, mais dès que nous perdons le devoir tribal d'aide, le Koud Main, nous perdons l'esprit, puis un pays.”

Le coût de la reconstruction est immense, mais l'impératif de reconstruire en mieux est inévitable. Nous joignons nos voix à celles qui réclament la justice climatique, la compensation des pertes et des dommages par les grands émetteurs. Mais nous avons également la responsabilité de faire pour nous-mêmes ce que les autres ne feront pas pour nous et nous demandons à nos États membres de faire des codes de construction résilients de l'OECO une obligation légale rigoureusement appliquée avec les dispositions nécessaires pour soutenir les logements à faible revenu afin qu'ils répondent aux normes nécessaires pour résister à de futurs assauts de ce type.

Chers chefs d'État et de gouvernement, il semble qu'en dépit de tous nos efforts, nous soyons toujours - pour reprendre les termes de Michael Manley - « en train de monter l'escalator qui descend ». Nous sommes pris dans un cercle vicieux d'endettement inéluctable résultant des coûts de survie aux crises climatiques, environnementales et sanitaires qui se sont succédé à une fréquence croissante. Notre résilience est celle de l'esprit, mais pas celle de nos conditions matérielles. Il ne fait aucun doute dans notre esprit que Beryl doit déboucher sur une diplomatie climatique plus agressive qui mette au défi ceux dont les actions nous ont infligé ces conséquences, de faire mieux. Ce qu'il faut, ce n'est pas seulement une réponse humanitaire, mais un changement de paradigme : il ne s'agit plus d'aider, mais de mieux reconstruire !

Les défis de notre époque

Outre notre vulnérabilité au changement climatique et à l'instabilité environnementale, démontrée de manière spectaculaire par les destructions causées par l'ouragan Beryl, nous sommes confrontés à de nombreux autres défis profonds à l'heure actuelle.

L'incertitude géopolitique

​Plus que jamais auparavant.... un monde multipolaire caractérisé par des courants sous-jacents en évolution rapide qui font qu'il est de plus en plus difficile pour les PEID de naviguer et de maintenir une trajectoire de progrès stable... les tambours de la guerre résonnent même dans nos contrées paisibles et leurs conséquences sont considérables - de la perturbation du commerce mondial et des chaînes d'approvisionnement à la montée en flèche des prix. Depuis janvier 2022, la plupart des pays occidentaux ont promis plus de 380 milliards de dollars d'aide à l'Ukraine, dont près de 118 milliards de dollars d'aide militaire directe. En revanche, les PEID ont reçu 1,5 milliard de dollars de financement climatique sur les 100 milliards de dollars promis depuis 2019.

​

​Comme l'a dit le président John Kennedy dans son célèbre discours affirmant que la paix est le plus grand impératif de notre temps... « La paix mondiale, comme la paix communautaire, n'exige pas que chaque homme aime son voisin ; elle exige seulement qu'ils vivent ensemble dans la tolérance mutuelle, en soumettant leurs différends à un règlement juste et pacifique. L'histoire nous enseigne que les inimitiés entre nations, comme entre individus, ne durent pas éternellement. Aussi fixes que puissent paraître nos goûts et nos aversions, la marée du temps et des événements apportera souvent des changements surprenants dans les relations entre nations et voisins ». Vulnérabilité économique

​Les économies de nos États membres dépendent fortement du tourisme qui, comme nous l'avons constaté, est très sensible aux chocs mondiaux tels que la pandémie de COVID-19. Le ralentissement qui en a résulté a mis en évidence la nécessité de diversifier l'économie. En outre, nos ressources naturelles limitées et la petite taille de notre marché constituent des contraintes supplémentaires pour une croissance économique durable. Défis en matière de santé publique

​La récente pandémie a révélé la fragilité de nos systèmes de santé publique. Bien que nous ayons fait des progrès louables en matière de vaccination et de prestation de soins de santé, les menaces actuelles telles que les maladies non transmissibles (MNT) et les futures pandémies potentielles nécessitent un cadre de soins de santé renforcé et plus résistant. Inégalités sociales et éducation

​Les disparités dans l'accès à une éducation de qualité et aux possibilités d'emploi persistent dans nos États membres. La fracture numérique, exacerbée par la pandémie, a mis en évidence la nécessité d'un accès équitable à la technologie et à l'éducation afin que personne ne soit laissé pour compte. La montée des gangs et l'augmentation de la violence dans nos sociétés témoignent également de l'incapacité de nos systèmes éducatifs à cultiver des mentalités positives, des attitudes de solidarité sociale et la capacité d'apprendre à vivre ensemble. Comme l'a conseillé le président Kennedy : « La paix mondiale, comme la paix communautaire, n'exige pas que chaque homme aime son voisin - elle exige seulement qu'ils vivent ensemble dans la tolérance mutuelle... »

Opportunités

Notre texte de référence - le traité révisé de Basseterre - en proposant une intégration fonctionnelle et plus profonde de nos îles, fournit le cadre architectural à travers lequel nous avons travaillé sur plusieurs piliers clés qui peuvent nous permettre de faire face aux vents dangereux de notre époque.

Au cours de la dernière période triennale, nous avons redoublé d'efforts - malgré de nombreux obstacles - pour progresser dans les domaines suivants (les chefs d'État et de gouvernement recevront des rapports sur ce qui a été fait jusqu'à présent et sur ce qu'il reste à faire) :

Diversification économique et innovation

​En accélérant notre mouvement vers la pleine opérationnalisation de l'Union économique, nous pouvons commencer à débloquer des opportunités économiques. Pour réduire notre vulnérabilité économique, nous devons investir dans des secteurs tels que les énergies renouvelables, l'agriculture et les technologies numériques. En exploitant nos ressources naturelles et en encourageant l'innovation, nous pouvons créer de nouvelles voies de croissance et d'emploi. L'économie bleue, en particulier, recèle un immense potentiel pour le développement durable. Résilience climatique et croissance verte

​Notre engagement en faveur de la durabilité environnementale peut faire de l'OECO un leader en matière de résilience climatique et de croissance verte. Investir dans les énergies renouvelables, l'agriculture durable et les infrastructures résilientes permettra non seulement d'atténuer les effets du changement climatique, mais aussi de créer des emplois verts et d'attirer les investissements internationaux. L'établissement d'un “Global SIDS Hub” à Antigua-et-Barbuda est une initiative très stratégique qui permettra à l'OECO d'être une boîte de Petri pour la résilience climatique et la croissance verte. Renforcer les systèmes de santé publique

​Sur la base des enseignements tirés de la pandémie, nous devons renforcer nos systèmes de santé en améliorant les infrastructures, la formation et la coopération régionale - et je dois souligner que cette coopération implique des partenariats tels que la "Healthy Caribbean Coalition" qui adopte une approche holistique de la prévalence des maladies non transmissibles et des maladies liées au mode de vie. En donnant la priorité à la santé publique, nous pouvons mieux protéger nos populations et garantir un avenir plus sain pour tous. Investir dans le potentiel humain

​La nécessité de transformer l'éducation n'a jamais été aussi grande qu'en ce moment historique caractérisé par la volatilité, l'incertitude, la complexité et l'ambiguïté. Notre investissement et les nouveaux impératifs de l'éducation ne peuvent se résumer à un investissement dans le "capital" humain. Il est vrai que les progrès de la science et de la technologie nécessitent de nouvelles aptitudes et compétences cruciales pour notre prospérité future. Cependant, l'éducation doit également faire face à certaines carences qui constituent des menaces encore plus existentielles pour la survie de l'humanité : l'intolérance, la haine et les préjugés qui sapent les fondements mêmes de la civilisation humaine doivent être combattus. Il y a plus de 58 ans, l'UNESCO - par l'intermédiaire de la Commission Delores - a défini une vision de l'éducation qui est encore plus pertinente aujourd'hui qu'hier, avec cinq piliers de l'apprentissage : apprendre à connaître, apprendre à faire, apprendre à vivre ensemble, apprendre à être et apprendre à se transformer et à transformer la société. Approfondir l'intégration régionale

​L'union fait la force. En harmonisant les politiques, en réduisant les barrières commerciales et en renforçant la coopération régionale, nous pouvons créer un espace économique plus intégré et plus résistant. L'Union économique de l'OECO fournit un cadre pour cette intégration, et nous devons tirer pleinement parti de son potentiel pour stimuler notre développement collectif.

Conclusion

Alors que nous commémorons la 75ème réunion de l'Autorité de l'OECO, réaffirmons notre engagement en faveur d'une vision commune en matière de prospérité, de résilience et de durabilité. Les défis auxquels nous sommes confrontés sont importants, mais les opportunités le sont tout autant. En travaillant ensemble avec détermination et unité, nous pouvons surmonter ces obstacles et construire un avenir meilleur pour tous.

Dans l'esprit de la solidarité et de la coopération régionales, entreprenons ce voyage avec une vigueur et un espoir renouvelés. L'avenir de l'OECO est entre nos mains et, ensemble, nous pouvons façonner un héritage de progrès et de prospérité pour les générations à venir.