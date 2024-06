Merci d'avoir participé à la "Fun Walk" de l'OECO à l'occasion de son 43e anniversaire !

La Commission de l'Organisation des États de la Caraïbe orientale (OECO) exprime sa sincère gratitude à tous les participants qui se sont joints à elle pour la "Fun Walk" du 43e anniversaire, le 16 juin 2024. L'événement, qui s'est déroulé à Sainte-Lucie, a rassemblé un grand nombre de personnes, rendant cette célébration mémorable.

La marche a commencé à Derek Walcott Square et s'est poursuivie jusqu'à Morne Fortune en passant par La Toc Road. Les organisateurs, au siège de la Commission de l'OECO, ont été ravis de recevoir des participants d'horizons divers, illustrant l'esprit dynamique de l'OECO.

La "Fun Walk" pour le 43e anniversaire de l'OECO a été organisée par le projet OASYS (Opportunities to Advance and Support Youth for Success - Promouvoir et soutenir les jeunes vers la réussite), financé par l'USAID, qui a profité de l'événement pour sensibiliser Sainte-Lucie à l'importance de la déjudiciarisation, de la réadaptation et de la réinsertion des enfants et des jeunes en conflit avec la loi. L'un des points forts de l'événement pour OASYS est la participation du Saint Lucia Boys Training Centre, qui a non seulement participé à la marche mais a également collecté des fonds lors d'un petit-déjeuner organisé à l'issue de l'événement.

D'autres acteurs clés d'OASYS ont participé à l'événement, notamment le personnel des Services de Probation et de Libération Conditionnelle, les Chambres du Procureur Général et le Centre Correctionnel de Bordelais. Prenant la parole lors de la marche, Mme Lisa Sargusingh-Terrance, Spécialiste Technique Senior chargée du volet Éducation à la Commission de l'OECO, a félicité tous les participants pour leur soutien à l'événement et a donné un bref aperçu du projet OASYS, qui préconise le passage d'un système de justice pour enfants punitif à un système réhabilitatif et se concentre sur la déjudiciarisation, la réhabilitation et la réintégration des enfants et des jeunes en conflit avec la loi. Le projet OASYS est mis en œuvre dans six États membres de l'OECO : Antigua-et-Barbuda, le Commonwealth de Dominique, la Fédération de Saint-Kitts-et-Nevis, la Grenade, Sainte-Lucie et Saint-Vincent-et-les-Grenadines.

Les organisateurs ont également été honorés par les apparitions spéciales de l'association de boxe de Sainte-Lucie et de la Miss OECS en titre, Claire-Marissa Smartt. Leur présence a ajouté une couche supplémentaire d'enthousiasme et d'inspiration à la marche.

L'OECO est fière de marquer son 43e anniversaire par un événement aussi populaire et animé. En 2023, lors des activités du 42e anniversaire de l'OECO, la première édition de la « Fun Walk » a eu lieu à Saint-Kitts, où le Directeur Général de l'OECO, le Dr Didacus Jules, a annoncé que l'activité serait envisagée pour chaque État membre. Les « Fun walks » serviront également à rappeler l'importance d'adopter de meilleures pratiques en matière de santé et de bien-être dans toute la région.