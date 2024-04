L'Université maritime mondiale et l'OECO collaborent au sommet mondial annuel sur les océans

27 mars 2024 —Du 11 au 13 mars 2024, l'Université maritime mondiale - Sasakawa Global Ocean Institute (GOI) a contribué à la 11e édition du World Ocean Summit and Expo de The Economist Impact , qui s'est tenue à Lisbonne, au Portugal. Le sommet a réuni plus de 200 intervenants experts autour d'un programme axé sur la santé des océans, les solutions climatiques et les stratégies industrielles pour une économie océanique durable.

Le 12 mars, l'Institut mondial de l'océan a organisé avec l'Economist Impact une session stratégique intitulée “Proposer des solutions centrées sur l'océan par les insulaires pour les petits États insulaires en développement”. La session s'est ouverte sur un discours de M. Mitsuyuki Unno, directeur exécutif de la Nippon Foundation. Les titulaires d'un doctorat de la WMU, Dr. Roxanne Graham et Dr. Tricia Lovell du programme Closing the Circle de la Nippon Foundation-WMU, ainsi que Mme Susanna Debeauville-Scott de l'Organisation des États des Caraïbes orientales (OECO), et Son Excellence l'honorable Walter Roban, vice-premier ministre des Bermudes et ministre de l'intérieur du gouvernement des Bermudes. Animée par M. Martin Koehring, Directeur mondial d'Impact au Forum pour l'avenir, la session a exploré plusieurs sujets cruciaux pour les PEID, notamment les défis de la gestion des déchets, la pollution due au plastique, les opportunités économiques limitées et l'accessibilité aux processus mondiaux dans les nations insulaires, ainsi que la manière dont elles peuvent inverser la tendance grâce à l'éducation, au financement, à l'investissement local dans la technologie et l'innovation.

L'équipe du GOI a présenté les résultats de la recherche et les programmes éducatifs de l'UGF dans le hall d'exposition, qui a été visité par nombreux des 1 200 délégués participant au Sommet. Le lancement d'une vidéo sur l'atelier "Planification bleue en pratique" et la table ronde de haut niveau sur l'économie bleue , organisés en collaboration avec l'OECO en avril 2023 à Sainte-Lucie dans le cadre du programme "Closing the Circle", a constitué un moment fort de l'événement. L'atelier a réuni l'équipe de gouvernance des océans de l'OECO (OGT) et la table ronde a été suivie par plusieurs ministres des États membres de l'OECO. La vidéo, produite conjointement avec l'OECO , montre l'importance de l’aménagement de l'espace marin et de l'économie bleue dans la région des Caraïbes orientales, ainsi que la nécessité d'une collaboration pour soutenir les travaux en cours par la formation au développement des capacités, la sensibilisation et la recherche.

À propos de l'Institut mondial de l'océan WMU-Sasakawa

L'Institut mondial de l'océan (GOI) de l'Université maritime mondiale (WMU-Sasakawa) est un centre de convergence indépendant pour l'interface sciences océaniques-politique-loi-industrie-société où les décideurs politiques, la communauté scientifique, les régulateurs, les acteurs de l'industrie, les universitaires et les représentants de la société civile se rencontrent pour discuter de la meilleure façon de gérer et d'utiliser les espaces océaniques et leurs ressources conformément à l'Agenda 2030 de l'ONU pour le développement durable. L'Institut a été inauguré en mai 2018 et rendu possible grâce au soutien généreux de la Nippon Foundation du Japon, des gouvernements de la Suède, du Canada et de l'Allemagne, ainsi que de la ville de Malmö.

À propos du programme “Closing the Circle”

Le programme "Closing the Circle" : Débris marins, sargasses et aménagement de l'espace marin, est accueilli par l'Institut mondial de l'océan de l'UMM-Sasakawa grâce au généreux financement de la Nippon Foundation. L'équipe du programme est composée des chercheurs principaux du projet, d'un chercheur associé et de quatre doctorants dont les recherches sur les projets respectifs explorent les défis et avancent des solutions potentielles aux débris marins, aux menaces des sargasses et à l'aménagement de l'espace marin dans les petits États insulaires en développement (PEID), avec un accent particulier sur la région des Caraïbes orientales. La région est confrontée à un problème croissant dû à l'échouage sur de vastes plages d'une algue normalement océanique, la sargasse. La combinaison des débris marins et de l'algue Sargasse a un impact écologique incalculable et des difficultés socio-économiques pour ces petits États insulaires en développement qui dépendent fortement du tourisme. L'aménagement de l'espace marin est apparu comme une nouvelle approche pour organiser et gérer de manière holistique l'espace et les ressources océaniques.