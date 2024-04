L'UNICEF et l'OECO renforcent leur partenariat pour améliorer la vie des enfants dans la Caraïbe orientale

Castries, Sainte-Lucie, 26 mars 2024- Ce mardi, l'UNICEF et l'Organisation des États Caraïbe orientale (OECO) ont signé un accord de partenariat renouvelé, qui aura un impact direct sur la vie des enfants et des jeunes dans l'ensemble des États membres de l'OECO.

L'accord soutient la stratégie de développement humain et social de l'OECO, en se concentrant sur des domaines clés alignés sur les missions de l'UNICEF et de l'OECO. Ces domaines sont la protection de l'enfance, la protection sociale, l'éducation inclusive, l'engagement des jeunes et le climat et la résilience.

"L'UNICEF représente l'un des meilleurs exemples de collaboration et de partenariat entre l'OECO et une agence des Nations unies", a déclaré le directeur général de la Commission de l'OECO, Dr. Didacus Jules. "Ce partenariat est distinct, avec des discussions actives et un engagement sur des concepts, des idées et des expériences qui enrichissent les deux organisations."

Le Dr Jules a révélé que le nouveau partenariat OECO-UNICEF s'étendait aux territoires britanniques d'outre-mer en tant qu'États membres associés. Il a salué le soutien continu de l'UNICEF dans le renforcement de l'intégration au sein de l'OECO.

Le représentant de l'UNICEF pour la Caraïbe orientale, Pieter Bult, a souligné l'importance des relations étroites que son organisation entretient avec la Commission de l'OECO.

"Notre partenariat avec l'OECO est inestimable", a déclaré M. Bult. "Notre objectif est de rendre l'OECO plus efficace, en particulier dans les domaines d'intérêt commun, et de permettre à nos équipes de collaborer plus étroitement à la planification et à la mise en œuvre des projets."

M. Bult a souligné que les défis uniques auxquels sont confrontés les petits États insulaires en développement (PEID) de l'OECO constituaient une autre priorité.

"La vie des enfants ne peut pas être abordée sous un angle sectoriel", a déclaré M. Bult. "Nous devons voir l'impact collectif de nos interventions pour réaliser de réels progrès. Il reste encore beaucoup à faire, notamment en ce qui concerne l'augmentation de la pauvreté infantile après le COVID et la nécessité de se concentrer sur l'éducation des jeunes enfants. Avec l'aide de l'OECO, nous espérons faire une différence significative". ​

L'OECO prévoit d'accroître la visibilité des programmes financés par l'UNICEF, notamment par le biais de témoignages de bénéficiaires et d'un documentaire mettant en lumière les principales étapes et réussites de ce partenariat de longue date.

Le Dr Jules a conclu en déclarant : "Dans tous nos partenariats, le drapeau de nos partenaires flottera aussi haut que le nôtre".

À propos de l'UNICEF

L'UNICEF travaille dans certains des endroits les plus difficiles du monde pour atteindre les enfants les plus défavorisés. Dans 190 pays et territoires, nous travaillons pour les enfants, en défendant leurs droits, en fournissant des fournitures et des services vitaux et en luttant pour leur potentiel.

À propos de l'OECO

L'OECO est une organisation intergouvernementale créée en 1981, dont le siège se trouve à Sainte-Lucie. Il s'agit d'un groupement de (11) onze îles réparties dans la Caraïbe orientale. La Commission de l'OECO est l'organe fonctionnel de l'OECO et est responsable de la mise en œuvre des décisions de l'Autorité de l'OECO, qui est l'organe décisionnel suprême.