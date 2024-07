L'UE débloque près d'un million d'euros en réponse à l'ouragan Beryl dans les Caraïbes

En réponse à l'impact de l'ouragan Beryl dans les Caraïbes, l'UE a débloqué une aide humanitaire de 850 000 euros pour répondre aux besoins les plus urgents des populations touchées. L'aide consiste notamment à fournir des abris d'urgence et une aide financière aux personnes qui ont perdu leur logement ou leurs moyens de subsistance, ainsi que des soins de santé et des services d'approvisionnement en eau et en assainissement, parmi d'autres actions.

Une nouvelle enveloppe de 200 000 euros vient d'être approuvée pour soutenir les partenaires apportant une aide au Venezuela, qui s'ajoute aux 450 000 euros approuvés la semaine dernière pour aider les populations de la Grenade et de Saint-Vincent-et-les-Grenadines. En outre, 200 000 euros ont été acheminés par l'intermédiaire de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR), dans le cadre de la contribution globale de l'UE à son Fonds d'urgence pour les interventions lors de catastrophes (DREF). Ce dernier financement soutiendra les efforts continus des sociétés de la Croix-Rouge de Saint-Vincent-et-les-Grenadines, de la Grenade, de la Barbade et de la Jamaïque.

Ce nouveau financement vient s'ajouter aux plus de 2 millions d'euros déjà alloués cette année à l'aide humanitaire et à la préparation aux catastrophes dans la région des Caraïbes.

Pour contribuer à la réponse d'urgence, l'UE a activé le 2 juillet son service satellitaire Copernicus en mode de cartographie rapide. 15 cartes ont été produites jusqu'à présent.

En outre, par le biais du mécanisme de protection civile de l'UE, l'UE a mobilisé quatre experts en dommages environnementaux et en enlèvement de débris, originaires d'Allemagne, de Suède et d'Espagne. Ils rejoignent les équipes de l'ONU en Jamaïque, à la Barbade, à la Grenade et à Saint-Vincent-et-les-Grenadines, qui soutiennent les efforts de reconstruction locaux. La France et l'Irlande ont également envoyé des fournitures d'urgence via le mécanisme à la Grenade et à Saint-Vincent-et-les-Grenadines, telles que des générateurs, des kits d'abris, des bâches et des réservoirs d'eau.

« L'ouragan Beryl s'est abattu sur les Caraïbes avec une force sans précédent à cette époque de l'année, infligeant une souffrance et des dégâts considérables à plusieurs îles, et provoquant de fortes pluies et des inondations au-delà des Caraïbes. Ce financement apportera une aide indispensable aux personnes dont la vie a été bouleversée par cette catastrophe. Nous mobilisons tous les moyens à notre disposition pour aider les populations les plus touchées », a déclaré Janez Lenarčič, commissaire chargé de la gestion des crises.

Le 1er juillet, l'ouragan Beryl est passé entre Saint-Vincent-et-les-Grenadines et la Grenade, avec des vents maximums soutenus de plus de 220 km/h. Il a atteint l'île de Carriacou (Grenade) en tant que tempête de catégorie 4, puis s'est intensifié pour atteindre la catégorie 5. C'est le premier ouragan jamais enregistré à avoir atteint le niveau le plus élevé, la catégorie 5, si tôt dans l'année, bien qu'il ait ensuite perdu de sa force en poursuivant sa progression vers l'ouest.

Le 3 juillet, il est passé près de la côte sud et de la Jamaïque, puis a continué vers la péninsule du Yucatan au Mexique et est entré dans le golfe du Mexique, atteignant le Texas en début de semaine.

Les vents très forts et les ondes de tempête ont provoqué une destruction massive des habitations et des infrastructures, notamment à la Grenade et à Saint-Vincent-et-les-Grenadines, mais aussi dans d'autres pays, dont le nord du Venezuela, la Barbade et la Jamaïque.

