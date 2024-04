L'OECO revoit sa politique en matière de tourisme pour un avenir durable

Vendredi 5 avril 2024 — Le tourisme est le pilier de l'économie de nombreuses îles de l'Organisation des États des Caraïbes orientales (OECO). Par conséquent, la Commission de l'OECO a adopté une approche unifiée et collaborative pour soutenir et relever les défis de l'industrie.

Le groupe de travail régional sur la politique touristique de l'OECO, composé de secrétaires permanents régionaux et de hauts fonctionnaires des ministères du tourisme des États membres de l'OECO, s'est réuni pour une consultation régionale de deux jours à Antigua-et-Barbuda. Cette réunion avait pour but d'établir de nouveaux principes directeurs et d'articuler une mission et une vision pour le développement d'une nouvelle politique touristique commune de l'OECO.

Dr. Didacus Jules, directeur général de l'OECO, souligne que la politique révisée cherchera à développer une approche compréhensive et pragmatique qui soutient la compétitivité, une croissance équilibrée, une plus grande participation communautaire et des bénéfices accrus pour les communautés locales, comme l'exige le Traité révisé de Basseterre, en introduisant de nouveaux domaines d'opportunités, en particulier sur le plan de l'économie bleue.

Colin James, directeur général de l'Office du Tourisme d'Antigua et Barbuda, a accueilli les participants avec optimisme quant au potentiel de l'initiative. Il a mis en avant les défis économiques du développement touristique et les avantages d'une approche collective :

"Votre expertise collective jouera un rôle essentiel pour vous permettre de participer à des discussions constructives et de formuler une nouvelle vision et une nouvelle mission pour un secteur touristique dynamique".

Le groupe de travail régional, qui a tenu sa première réunion en août 2023, a examiné les premières conclusions des consultations nationales des parties prenantes qui ont eu lieu au cours des quatre derniers mois. L'objectif est de tirer parti de cette dynamique pour créer une politique de tourisme durable qui, une fois adoptée par le Conseil des ministres du tourisme de l'OECO, orientera les actions de la Commission de l'OECO en matière de tourisme et aidera les gouvernements à développer le tourisme au cours des cinq prochaines années.

Les réunions ont comporté plusieurs sessions de travail au cours desquelles les membres ont envisagé l'avenir d'une industrie touristique régionale florissante et ont collaboré à l'élaboration d'une vision renouvelée. Chaque secrétaire permanent et chaque spécialiste technique ont fait une présentation à leurs collègues, partageant leurs idées et leurs stratégies.

Cette initiative est soutenue par la Banque mondiale à travers son projet "Libérer l'économie bleue". Le projet vise à mener une refonte complète et une mise à jour de la politique touristique commune de l'OECO (2011), en mettant l'accent sur l'intégration de l'économie bleue afin d'améliorer la compétitivité et d'adapter la politique à l'ère post-COVID-19. La politique touristique commune révisée de l'OECO devrait inclure des directives sur le développement du tourisme durable, ainsi que des stratégies de résilience et d'intelligence climatique pour promouvoir un secteur touristique prospère et plus équitable.

À la fin de la rencontre, les invités ont souligné l'importance de la réunion, en insistant sur la possibilité de collaborer et de partager des idées avec des collègues des différentes régions. Ils ont apprécié la possibilité d'apprendre les uns des autres et les résultats de la consultation. Ils ont également exprimé leur gratitude pour l'engagement coopératif et l'approche collective et régionale.

À propos du projet "Libérer l'économie bleue" (UBEC)

Le projet UBEC, financé par la Banque mondiale, vise à harmoniser les réglementations et à renforcer la coopération entre les États membres de l'OECO participants afin de résoudre les problèmes transfrontaliers, notamment en matière de pêche, de tourisme et de gestion des déchets marins. Il vise à faire de l'OECO une référence en matière d'économie bleue, en attirant un soutien international et des investissements durables à l'issue du projet. Le projet s'articule autour de deux composantes clés conçues pour soutenir l'économie bleue dans la région :

1.Renforcement de la gouvernance, des politiques et des capacités. ScaRenforcer l'accès au financement et l'investissement dans les infrastructures.

La division des affaires économiques et de l'intégration régionale et la division de l'environnement durable de la Commission de l'OECO sont à la tête des sous-composantes de l'UBEC. Ces efforts ciblent les États membres, notamment la Grenade, Sainte-Lucie et Saint-Vincent-et-les-Grenadines, et se concentrent sur les points suivants :