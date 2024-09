L'OECO regrette la disparition de Sir Shridath Ramphal : Un héritage de leadership, de justice et de militantisme mondial  

De la part du Président de l'Autorité de l'OECO, l'Honorable Philip J. Pierre

Au nom des gouvernements et de la population de l'Organisation des États de la Caraïbe orientale (OECO), j'adresse nos plus sincères condoléances à la famille, aux amis et aux collègues de Sir Shridath « Sonny » Ramphal suite à son décès. Sir Shridath était une figure imposante, non seulement dans la Caraïbe, mais aussi sur la scène internationale. Ses contributions à la diplomatie, au droit international et à la cause de la justice sont inégalées, et son héritage perdurera sans aucun doute pendant des générations.

Sir Shridath a marqué de manière indélébile la Caraïbe et l'OECO par son travail en faveur des droits des petits États et son plaidoyer inlassable pour l'équité mondiale. Il a été une lumière guidante en période d'incertitude, et sa sagesse ainsi que son leadership ont joué un rôle crucial dans la navigation des complexités de l'ordre mondial. Son rôle déterminant en tant que Secrétaire général du Commonwealth et son engagement sans faille dans la lutte contre l'apartheid en Afrique australe ne sont que quelques exemples de l'impact profond qu'il a eu sur notre monde.

Alors que nous pleurons sa perte, nous célébrons également une vie d'accomplissements extraordinaires, de dévouement et de service. La vision et la passion de Sir Shridath pour un monde plus juste et équitable continuent de nous inspirer tous. Son décès est une perte non seulement pour la Caraïbe, mais pour toute l'humanité.

Que son héritage continue à nous inspirer et à nous guider dans notre travail pour une région caribéenne plus unie, résiliente et prospère.

Nos pensées et prières accompagnent sa famille en ces moments difficiles.

De la part du Directeur Général de l'OECO, le Dr Didacus Jules

C'est avec une immense tristesse que nous apprenons le décès de Sir Shridath Ramphal, un homme dont les contributions à la Caraïbe et au monde ont été aussi profondes qu'influentes. Sir Shridath était un modèle de sagesse, de courage, et d'engagement inébranlable en faveur de la justice et de l'égalité.

Tout au long de sa remarquable carrière, Sir Shridath s'est battu sans relâche pour les droits de la Caraïbe et du Commonwealth, laissant un héritage durable qui continuera de façonner notre région pour les générations à venir. Son rôle déterminant dans la lutte contre l'apartheid, sa médiation dans les conflits mondiaux, et son engagement en faveur du développement durable sont quelques-unes des nombreuses façons dont il a marqué le monde de manière indélébile.

Les contributions de Sir Shridath à l'OECO ont été précieuses. Il a jeté les bases sur lesquelles nous continuons de construire, et sa vision d'une Caraïbe plus forte et plus intégrée reste une source d'inspiration pour notre organisation.

Alors que nous honorons sa vie et son héritage, nous sommes rappelés du pouvoir qu'a une personne engagée à transformer le monde pour le meilleur. La disparition de Sir Shridath est une perte immense, mais son esprit et son travail perdureront à travers les efforts continus de ceux qui, comme lui, croient en la possibilité d'un monde plus juste et équitable.

Nous adressons nos plus sincères condoléances à sa famille et nous nous unissons à eux pour pleurer la perte d'un véritable héros caribéen.

Puisse-t-il reposer en paix éternelle.