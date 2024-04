L'OECO prononce un discours liminaire au 7e congrès BioTrade de la CNUCED

4 Avril, 2024 - La Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement (CNUCED) a accueilli son 7ème Congrès BioTrade du 25 au 26 mars 2024 au siège des Nations Unies à Genève, en Suisse. Le congrès BioTrade est un événement mondial qui réunit des experts et des praticiens du commerce et de la biodiversité pour un échange de haut niveau sur des questions clés concernant les liens entre le commerce et la biodiversité. Le congrès de cette année s'est concentré sur le BioTrade pour les chaînes de valeur de la mousse de mer et de la sargasse.

La mission permanente de l'Organisation des États de la Caraïbe orientale (OECO) à Genève a eu le privilège de participer à cette conférence, dont le discours principal a été prononcé par S.E. l'ambassadeur et observateur permanent Colin Murdoch. L'ambassadeur Murdoch a mis l'accent sur les défis actuels posés par la prolifération des sargasses sur les côtes des pays de l'OECO. Il a souligné la nécessité pour les États membres de l'OECO d'explorer le développement de leurs économies bleues, compte tenu de l'étendue de leurs zones économiques exclusives (ZEE) et de l'importance des chaînes de valeur de la mousse de mer et de la sargasse pour les petits États insulaires en développement (PEID), qui, selon lui, offrent des possibilités de développement économique accru. En outre, l'ambassadeur Murdoch s'est exprimé en ces termes,

"En tant que petits États insulaires en développement, nous devrions faire preuve de prudence afin de ne pas répéter des schémas historiques dans lesquels nous nous spécialisons dans l'exportation de matières premières et la réimportation de produits finis dont la valeur est plus élevée.”

Le panel du 7e congrès était composé de représentants de la CNUCED, de l'Organisation des Nations unies pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO), de la Coalition Mondiale pour les Algues, le Centre Shridath Ramphal pour la Politique et les Services de Droit Commercial International de l'Université des West Indies, et de l'entreprise londonienne Notpla.

Les questions abordées par le panel étaient les suivantes

Intégration de la biodiversité dans les discussions et les processus commerciaux

Le commerce, le plan pour la biodiversité et les stratégies et plans d'action nationaux pour la biodiversité

Commerce et biodiversité : études de cas en matière d'équité et d'innovation

Les avantages de l'économie bleue - la chaîne de valeur des algues marines

L'avenir du biocommerce : réflexions et impacts aux niveaux national et régional.