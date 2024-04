L'OECO poursuit les réunions des parties prenantes à Sainte-Lucie dans le cadre du programme de subventions adaptées de l'UBEC

Vendredi 5 avril 2024 — L'Organisation des États des Caraïbes orientales (OECO), en collaboration avec la Banque mondiale, prend des mesures décisives pour exploiter le vaste potentiel de l'économie bleue dans la région des Caraïbes. Reconnaissant que l'espace marin de l'OECO est 85 fois plus grand que son espace terrestre, la Commission de l'OECO s'est lancée dans le projet "Libérer l'économie bleue" (UBEC), qui vise à maximiser les bénéfices de cette ressource abondante.

Du 6 au 9 mars 2024, l'équipe du projet OECO-UBEC a organisé un atelier et des visites d'entreprises à Sainte-Lucie. Il s'agissait de la deuxième visite de ce type dans les trois pays bénéficiaires du projet UBEC, à savoir la Grenade, Sainte-Lucie et Saint-Vincent-et-les-Grenadines. Ces ateliers et visites font partie de la première phase du programme de subventions adaptées (UBEC Matching Grant Programme - MGP). Cette initiative est une composante essentielle du projet UBEC, qui vise à soutenir les micro, petites et moyennes entreprises (MPME) et les communautés engagées dans divers secteurs de l'économie bleue, notamment le tourisme, la pêche et la gestion des déchets.

Le programme de subventions adaptées agit comme un mécanisme de financement crucial, fournissant des subventions allant de 5 000 à 25 000 dollars pour les entreprises individuelles et de 100 000 à 200 000 dollars pour les acteurs de la chaîne de valeur. Ce soutien financier, d'un montant total de 4,5 millions de dollars, sera versé à 75 bénéficiaires dans les principaux États membres.

Le projet UBEC met notamment l'accent sur l'intégration de la dimension de genre, avec un mandat selon lequel 70 % des bénéficiaires doivent être des MPME détenues, exploitées et/ou gérées par des femmes. Cette approche stratégique souligne l'engagement du projet en faveur de l'autonomisation des femmes et de la promotion de leur participation active à l'économie bleue.

Les candidats retenus doivent répondre à des critères spécifiques, notamment avoir un certificat d’enregistrement de l'entreprise, une expérience opérationnelle d'au moins deux ans et un engagement avéré en faveur de la croissance, de la création d'emplois et de l'innovation. Le projet UBEC vise à favoriser le développement durable tout en relevant les défis environnementaux et en améliorant les moyens de subsistance dans la région.

Lors d'une visite du site de Greening the Caribbean, une installation de gestion des déchets à Sainte-Lucie, Wayne Neil, cofondateur et directeur des opérations, a exprimé son enthousiasme pour les objectifs du projet UBEC. Il a déclaré :

“Le projet UBEC est l'un de ces programmes qui va dans le sens d'un mode de vie durable. J'ai donc hâte de voir des changements vraiment importants se produire avec UBEC ici à Sainte-Lucie et dans l'ensemble de la région.”

Le partenariat entre l'OECO et la Banque mondiale est sur le point d'entraîner un changement transformateur dans les Caraïbes, en tirant parti de l'économie bleue pour créer des opportunités de croissance économique, de gestion de l'environnement et d'égalité entre les sexes.

Le partenariat entre l'OECO et la Banque mondiale témoigne d'une volonté de transformer les Caraïbes. En exploitant la puissance de l'économie bleue, le projet vise non seulement à relever les défis environnementaux actuels, mais aussi à poser les bases d'un développement durable à long terme et d'une amélioration des moyens de subsistance dans toute la région.