L'OECO organise la troisième réunion des chefs de l'opposition

21 Mars, 2024 - La Commission de l'Organisation des États de la Caraïbe orientale (OECO) vise à créer un avenir prospère, inclusif et équitable pour ses citoyens grâce à l'intégration économique, au développement durable et à la coopération régionale. Reconnaissant la valeur des perspectives des parlements régionaux en matière d'intégration régionale, la troisième réunion des chefs de l'opposition de l'OECO a été organisée le jeudi 21 mars 2024 et s'est tenue virtuellement.

Dans son allocution d'ouverture, le directeur général de l'OECO, Dr. Didacus Jules, a déclaré aux dirigeants de l'opposition,

"Chacun d'entre vous représente une voix importante et pertinente au sein de la communauté diversifiée et dynamique des nations de l'Organisation des États de la Caraïbe orientale."

Les dirigeants de l'opposition ont été informés des travaux de la Commission de l'OECO dans le cadre de ses cinq priorités stratégiques : accélérer l'intégration régionale, réinventer l'économie, valoriser l'environnement, renforcer la résilience et faire progresser l'équité et l'inclusion. Les travaux de la Commission sont mis en œuvre au sein de quatre divisions principales : Affaires économiques et intégration régionale, Opérations, Ressources humaines et sociales, et Environnement durable. Les directeurs de la Commission ont présenté les projets en cours d'exécution au cours de la période triennale 2021-2024 et les plans anticipés pour la prochaine période triennale qui débutera en juillet 2024.

Le Dr Jules a déclaré lors de la réunion,

"Au cours de la dernière période triennale, nous avons cherché à approfondir le processus de consultation à tous les niveaux et dans tous les secteurs car, en fin de compte, l'intégration régionale ne peut réussir si elle ne s'engage pas, n'écoute pas et ne répond pas à ce qui compte le plus pour tous les secteurs - du citoyen dans la rue aux familles, aux communautés, du secteur des affaires au secteur civique".

Il a également noté que la réunion ne visait pas seulement à faire le point sur les progrès de l'intégration régionale, mais aussi à

"approfondir un processus d'inclusion qui est essentiel si nous voulons réaliser de véritables progrès dans nos aspirations collectives et relever nos défis communs".

Les thèmes de discussion de la réunion ont été guidés par les présentations de chaque division. Les chefs de file de l'opposition ont fait part de leurs réactions, notant que leur inclusion ouvrait la voie à des discussions, au partage des positions de l'opposition et de celles des différents groupes démographiques, et permettait également aux groupes d'opposition de faire part de leur soutien aux initiatives de l'OECO. Les participants ont également profité de l'occasion pour mettre l'accent sur les questions urgentes dans la région, telles que l'augmentation des taux de criminalité et l'accès à des aliments nutritifs. Dr. Jules a appuyé la demande de réunions plus fréquentes des dirigeants de l'opposition afin de partager des informations et d'aborder les questions urgentes qui affectent les efforts d'intégration régionale et non les motifs politiques.

Les dirigeants de l'opposition ont exprimé leur engagement à promouvoir le travail d'intégration régionale de la Commission auprès de leurs parties prenantes et ont reconnu l'importance de la libre circulation des personnes, des biens et des services pour le succès de la région. L'accent a été mis sur l'impact de la libre circulation au sein de l'Union économique de la Caraïbe orientale et sur le travail accompli jusqu'à présent. La Commission de l'OECO a mis l'accent sur les progrès réalisés de part et d'autre des frontières de l'OECO en matière de développement durable, d'éducation, de gestion des frontières et de gestion des crises en cas de risques naturels. Les dirigeants de l'opposition ont également fait part de leur volonté de soutenir une solution pour la liaison aérienne et maritime entre les États membres de l'OECO, un programme que la Commission a étudié avec diligence en collaboration avec d'autres organisations régionales.

En conclusion, les chefs de l'opposition se sont engagés à organiser une réunion de suivi avec la Commission de l'OECO et à utiliser d'autres moyens de se tenir informés afin de pouvoir continuer à discuter des efforts d'intégration régionale et de leurs avantages pour leurs pays, leurs parties prenantes et leurs communautés.

Chacun des États membres de l'OECO suivants était représenté par son chef de l'opposition parlementaire lors de la réunion de jeudi :