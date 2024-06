L'OECO lance officiellement les plateformes numériques françaises à l'occasion de son 43e anniversaire

Vendredi 31 mai 2024 - À l'occasion de son 43e anniversaire, l'Organisation des États de la Caraïbe Orientale (OECO) annonce le lancement de nouvelles plateformes numériques en français ainsi que la mise à jour de certaines existantes. Celles-ci comprennent un site web actualisé , un canal WhatsApp , un espace Actualités - Presse numérique , des pages Facebook , Instagram et X (anciennement Twitter), ainsi qu'une page LinkedIn bilingue. L'utilisation de ces plateformes en français vise à renforcer l'engagement avec les États membres associés, la Martinique et la Guadeloupe, favorisant une plus grande intégration et coopération régionales.

Les nouveaux réseaux en français sont conçus pour permettre aux citoyens de la Martinique et de la Guadeloupe de participer pleinement aux activités de l'OECO et d'apprendre l'importance de leur inclusion dans l'organisation. Grâce à un contenu français actualisé équivalent aux comptes anglais de l'OECO, les lacunes en matière de communication seront comblées afin de renforcer les liens entre tous les États membres.

Dr Didacus Jules, Directeur général de l'OECO, a commenté :

"Le lancement de ces plateformes numériques en français nous rapproche de l'inclusivité et améliore la communication au sein de l'OECO. La Martinique et la Guadeloupe sont des parties intégrantes de notre communauté, et leurs citoyens doivent avoir accès à l'information dans leur langue maternelle. Cette initiative les aidera non seulement à comprendre la pertinence de leur inclusion dans l'OECO, mais aussi à promouvoir les avantages de l'intégration régionale."

La présence digitale mise à jour comprend :

Un site web de l'OECO en français rénové, offrant des informations complètes sur toutes les initiatives, projets et événements de l'OECO.

Des comptes Facebook, Instagram et Twitter en français pour tenir la communauté francophone informée et engagée avec des mises à jour en temps réel et du contenu interactif.

Une page LinkedIn bilingue pour faciliter le réseautage professionnel et le partage d'informations entre tous les États membres de l'OECO.

Ces plateformes seront des outils essentiels pour promouvoir la mission et les activités de l'OECO, en veillant à ce que les citoyens francophones soient bien informés et impliqués dans le développement de la région.

Connectez-vous avec nous sur les nouvelles plateformes françaises :

