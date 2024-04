L'OECO inaugure le Portail régional de surveillance des données  environnementales (REMDAP)

Vendredi 5 avril 2024 — Dans une ère de plus en plus numérique, le rôle des données dans tous les secteurs - du gouvernement à la conservation de l'environnement - est devenu essentiel pour prendre des décisions éclairées. "Les données font partie intégrante de tous les aspects de notre travail, offrant un soutien essentiel aux programmes mondiaux lorsqu'elles sont utilisées de manière responsable", déclare Antonio Guterres, Secrétaire général des Nations Unies.

Le mardi 19 mars 2024, le portail régional de surveillance des données environnementales (REMDAP) a été inauguré au Bay Gardens Beach Resort and Spa, à Rodney Bay, Gros Islet. Développé grâce à la collaboration entre les programmes des Nations unies pour l'environnement et du programme pour l'environnement des Caraïbes (PNUE-PEC), l'Agence de santé publique des Caraïbes (CARPHA) et la Commission de l'Organisation des États des Caraïbes orientales (OECO), le REMDAP est issu du projet Integrating Water, Land, and Ecosystems Management in Caribbean Small Island Developing States (Intégrer la gestion de l'eau, des terres et des écosystèmes dans les petits États insulaires en développement des Caraïbes), financé par le GEF.

Christopher Corbin, coordinateur du secrétariat de la convention de Carthagène, PNUE, a pris la parole lors du lancement virtuel, le qualifiant de "célébration du rôle crucial des données dans la gestion de l'environnement et les projets tels que le GEF". Il a souligné l'importance du REMDAP pour relever les défis importants que représentent la production, l'utilisation, l'archivage et le stockage des données et des informations environnementales.

Chamberlain Emmanuel, chef de la division de la durabilité environnementale de la Commission de l'OECO, a souligné le rôle vital de la gestion environnementale dans le développement durable.

"Grâce à la collecte et à l'utilisation de données, nous obtenons des informations sur les systèmes environnementaux, ce qui nous permet de mieux nous positionner dans l'avenir. La collecte et l'analyse des données sont de plus en plus précieuses pour les autorités décisionnelles à des fins diverses, notamment l'évaluation de la conformité, la sensibilisation et la formulation de politiques fondées sur la science pour une gouvernance novatrice."

REMDAP vise à renforcer la préservation des écosystèmes et des ressources naturelles des Caraïbes en améliorant la disponibilité des données et en servant de centre d'échange pour soutenir les efforts de surveillance et d'évaluation de l'environnement au niveau régional. Ses objectifs sont notamment de fournir des sources de données fiables aux dirigeants, d'offrir des mesures utiles pour le suivi, y compris des outils multi-échelles pour suivre les progrès des accords environnementaux, et d'améliorer la capacité de gestion au niveau régional des indicateurs environnementaux.

Cette initiative permettra d'améliorer la prise de décision en tenant compte des informations disponibles et de renforcer les processus régionaux de surveillance et d'évaluation de l'environnement, contribuant ainsi de manière significative à la préservation des ressources naturelles de la Caraïbe.