L'OECO félicite la Martinique pour la désignation de la Montagne Pelée et des Pitons du Nord au patrimoine mondial de l'UNESCO

10 Octobre 2023 — L'Organisation des États de la Caraïbe (OECO) félicite la Martinique pour la désignation de la Montagne Pelée et des Pitons du Nord comme site du patrimoine mondial de l'UNESCO. Le 16 septembre, une délégation française a présenté un dossier au 45ème Comité du patrimoine mondial de l'UNESCO, qui s'est réuni en Arabie saoudite, pour l'inscription de la Montagne Pelée et des Pitons du Carbet sur la liste des sites classés. Samedi matin 16 septembre, le jury a conclu en approuvant la candidature de la Martinique.

Il existe actuellement 1 184 sites du patrimoine mondial répartis dans 166 pays, dont trois sont situés dans la région des Caraïbes : la zone de gestion des Pitons à Sainte-Lucie, le parc national de Morne Trois Pitons en Dominique et les volcans et forêts de la Montagne Pelée et des pitons du nord de la Martinique, dernier en date.

Le directeur général de l'OECO plaide depuis longtemps en faveur de l'inscription de la Montagne Pelée sur la liste du patrimoine mondial. À l'annonce de la nouvelle, il a déclaré "L'OECO est extrêmement satisfaite de l'inscription de la Montagne Pelée et des Pitons du Nord sur la Liste du patrimoine mondial. Les États membres de l'OECO ont une histoire riche, diverse et unique qui se reflète dans nos montagnes et nos vallées. Nous sommes donc heureux que la Montagne Pelée et les Pitons du Nord aient rejoint les Pitons de Sainte-Lucie et le Parc national du Morne Trois Pitons de la Dominique inscrits dans la catégorie des sites naturels, ainsi que d'autres sites dans le monde entier pour partager nos histoires". ​ Deux autres sites de l'OECO sont inscrits au patrimoine culturel: le chantier naval et sites archéologiques associés à Antigua-et-Barbuda et le parc national de la forteresse de Brimstone Hill de Saint-Kitts-et-Nevis.

Lors du récent 10ème Conseil des ministres de l'OECO pour la durabilité environnementale, qui s'est tenu les 12 et 13 juillet 2023 à Anguilla, les États membres de l'OECO ont RÉAFFIRMÉ leur soutien à la Martinique dans sa candidature à l'inscription sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO des volcans et des forêts de la Montagne Pelée et des Pitons du Nord de la Martinique, en soulignant la valeur particulière pour la recherche géologique et la conservation de la biodiversité et se sont ENGAGÉS à ... poursuivre le dialogue régional, l'exploration et la collaboration, dans la mesure du possible, sur la gestion et la mise en réseau des sites naturels ainsi que sur la coopération scientifique et économique.

Selon l'UNESCO, l'importance mondiale de la Montagne Pelée et des Pitons du Carbet repose sur la représentation d'éléments, de matériaux et de processus volcaniques. L'éruption de 1902-1905 est considérée comme un événement clé dans l'histoire de la volcanologie qui a eu des conséquences dramatiques pour la ville de Saint-Pierre, entraînant la perte tragique de vies humaines et d'un patrimoine qui fait partie de la culture martiniquaise. Ce bien en série abrite des espèces menacées au niveau mondial, notamment l'allobate de Martinique (Allobates chalcopis), la couleuvre à collier (Erythrolamprus cursor) et l'oriole de Martinique (Icterus bonana), une espèce endémique.

"L’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) promeut l’identification, la protection et la préservation du patrimoine culturel et naturel à travers le monde, reconnu comme ayant une valeur exceptionnelle pour l’humanité. C’est cette mission qu’incarne le traité international intitulé Convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel , adopté par l’UNESCO en 1972." (Source : UNESCO.org). Selon la Convention, le patrimoine culturel et naturel peut être constitué de monuments, d'ensembles de bâtiments, de sites (y compris les sites archéologiques, historiques et esthétiques), d'éléments naturels, de formations géologiques et physiologiques et de sites naturels.