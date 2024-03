L'OECO félicite la Grenade pour avoir franchi une étape importante à l'occasion de la Journée mondiale des droits des consommateurs 2024

À l'occasion de la Journée mondiale des droits des consommateurs 2024, la Commission de l'OECO félicite le gouvernement et les citoyens de la Grenade pour l'ouverture officielle du Bureau des affaires des consommateurs le vendredi 15 mars 2024, à St. George, Grenade. De plus, les consommateurs de la Grenade auront désormais accès à un site web complet de services qui a également été lancé vendredi.

Les représentants du ministère de la Grenade et des agences de protection des consommateurs des Caraïbes ont assisté à la mise en place tant attendue d'un bureau désigné, à l'allocation de plus de ressources humaines et à la nomination du premier directeur des affaires des consommateurs du pays. Les services administratifs et techniques du nouveau bureau comprennent la réception, l'examen et la résolution des plaintes des consommateurs, l'éducation du public sur les droits des consommateurs et les affaires générales, les études de marché et les exercices de surveillance.

Lors de la cérémonie d'ouverture, l'honorable Claudette Joseph, procureure générale et ministre des affaires juridiques, du travail et des affaires des consommateurs, a déclaré :

"En lançant ce bureau des affaires des consommateurs, nous avons ensemble atteint une étape historique et amélioré la manière dont les acheteurs et les vendeurs de biens et services interagissent à l'avenir."

Le directeur général de l'OECO, le Dr.Didacus Jules, a déclaré :

Cet événement capital marque une étape importante dans l'engagement de la Grenade à défendre les droits des consommateurs et à garantir un traitement juste et équitable pour tous. Il met également en avant la volonté de la Grenade à répondre aux besoins et aux intérêts des consommateurs, ce qui est louable car il s'agit d'un exemple à suivre pour les autres États membres de la région".

"Que ce nouveau Bureau de la consommation devienne une référence en matière de soutien, d'orientation et de défense des consommateurs pour le peuple grenadien. Il rappelle l'importance fondamentale de la protection et de la responsabilisation des consommateurs et souligne les droits des consommateurs à des produits sûrs, à un traitement équitable, à des informations exactes et à la possibilité de faire des choix en connaissance de cause. La Commission de l'OECO souhaite à la Grenade beaucoup de succès dans cette entreprise importante".

Journée mondiale des droits des consommateurs, la Commission de l'OECO réaffirme son engagement à défendre les droits des consommateurs en reconnaissant le rôle essentiel que jouent des consommateurs informés et responsabilisés dans la promotion d'un marché équitable et concurrentiel. Grâce à des solutions en matière de technologies de l'information et de la communication, à des actions de sensibilisation, à l'éducation, à des politiques et à des initiatives législatives, la Commission de l'OECO s'efforce de donner aux consommateurs les moyens de prendre des décisions en toute confiance et de tenir les entreprises responsables de leurs pratiques éthiques et responsables.

La Journée mondiale des droits des consommateurs est célébrée chaque année le 15 mars et le thème de 2024, "Une IA juste et responsable pour les consommateurs", met en avant l'importance de garantir que les technologies d'intelligence artificielle (IA) utilisées dans les applications destinées aux consommateurs respectent les principes d'équité, de transparence, de responsabilité et d'utilisation éthique. La Commission de l'OECO se tient aux côtés des organisations et défenseurs des consommateurs, ainsi que des décideurs politiques du monde entier, pour faire avancer cette cause essentielle.

La Commission encourage également les consommateurs à se tenir informés de leurs droits, à dénoncer les pratiques déloyales et à s'engager activement en faveur d'un changement positif. En travaillant ensemble, les citoyens peuvent construire un monde plus équitable et plus favorable aux consommateurs.