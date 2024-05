L'OECO fait don d'un bateau aux agriculteurs de mousse de mer à la Dominique

17 mai 2024 - L'Organisation des États de la Caraïbe orientale (OECO), par le biais du projet BioSPACE financé par l'Union européenne (UE), a fait don d'un nouveau bateau en fibre de verre aux producteurs de mousse de mer de la baie de Woodford Hill, dans le Commonwealth de Dominique. Le bateau, d'une valeur de 72 000 dollars des Caraïbes orientales (≃24544.95€) et mesurant 26 pieds de long soit 7.9248 mètres, a été fabriqué localement, à la Dominique. Le bateau améliorera les moyens de subsistance des cultivateurs de mousse de mer et promouvra des pratiques durables de culture de mousse de mer dans la région.

Ces dernières années, la production de mousse de mer est devenue une source importante de revenus pour de nombreuses personnes de l'OECO, en particulier les femmes des communautés rurales. Au cours de la cérémonie de remise, M. Lucien Blackmore, secrétaire permanent du ministère de l'environnement, de la modernisation rurale, de la promotion des Kalinago et de l'autonomisation des circonscriptions de la Dominique, a souligné que l'économie bleue fait partie de notre existence dans la région depuis très longtemps. M. Ryan a ajouté : "Si nous voulons aller de l'avant en tant que pays, nous avons besoin de communautés fortes".

M. Chamberlain Emmanuel, chef de la division de l'OECO chargée de la durabilité environnementale, a souligné les objectifs plus larges de l'OECO,

“L'une des priorités stratégiques de l'Organisation est de réinventer l'économie pour parvenir à la vision d'une région modèle d'économie verte et bleue qui soit économiquement viable, résiliente au changement climatique, avec une prospérité à long terme pour l'ensemble de la population, et en particulier pour les plus vulnérables, grâce à l'inclusion socio-économique, à la gestion responsable des ressources côtières, marines et autres ressources écologiques, et à une gouvernance participative transparente. Le mouvement d'intégration régionale de l'OECO contribue à soutenir vos aspirations, à accroître vos efforts, en tirant les leçons de nos expériences collectives et en utilisant nos capacités communes en tant que région pour les petits États insulaires, avec nos différences et nos similitudes, pour établir des partenariats avec des institutions telles que l'Union européenne.”

M. Emmanuel a également souligné l'importance de la production de mousse de mer, en déclarant que "la production de mousse de mer a le potentiel de générer des revenus durables, d'atténuer la pauvreté, d'améliorer les moyens de subsistance et la nutrition des personnes et des communautés concernées, et de contribuer à réduire l'exploitation non durable des stocks naturels".

M. Wilson Honore, un cultivateur local de mousse de mer, a exprimé sa gratitude en déclarant : "Les cultivateurs de mousse de mer de Woodford Hill travaillent sur 17 produits, y compris des produits de soins de la peau, de soins de beauté et de soins capillaires. Cela va faire une grande différence pour faire avancer les choses. Nous sommes reconnaissants à l'Union européenne (UE) et à l'OECO pour leur soutien". Actuellement, les agriculteurs doivent louer un bateau pour mener à bien leurs activités, en particulier les jours où ils doivent planter ou récolter de la mousse de mer.

Le conseiller français auprès de l'OECO, M. Simon Delage, s'est exprimé au nom de Quentin Peignaux, gestionnaire de programme à la délégation de l'Union européenne auprès de la Barbade, des États de la Caraïbe orientale, de l'OECO et de la CARICOM/CARIFORUM. Il a déclaré :

“La remise d'un bateau pour soutenir un groupe de petits exploitants de mousse de mer à la Dominique est un excellent exemple de l'approche du programme BioSPACE et de l'approche que l'UE tente de promouvoir dans la région. Le soutien au développement d'activités économiques durables au niveau communautaire, avec une bonne compréhension de l'environnement dans lequel ces activités se déroulent, est essentiel.”

Le don de ce bateau améliorera considérablement les activités des cultivateurs de mousse de mer de Woodford Hill, et ce à plusieurs égards. Il facilitera le transport des plants de mousse de mer et du matériel agricole, comme les filets, les cordes et les ancres, jusqu'aux sites d'exploitation dans les eaux côtières, et ramènera la mousse de mer récoltée à terre pour le transformer. Elle contribuera également à la surveillance et à l'entretien réguliers des cultures de mousse de mer. En outre, à mesure que l'activité de culture de la mousse de mer se développera, le bateau permettra aux agriculteurs d'explorer et d'utiliser d'autres sites de plantation offrant des conditions de croissance optimales, ce qui favorisera l'expansion de leur exploitation agricole.

M. Derrick Theophille, responsable en chef de la pêche à la Dominique, a fait part de son engagement en faveur du projet,

“La division de la pêche s'est engagée à travailler avec ses partenaires à tous les niveaux afin de garantir la réussite de ce projet et sa viabilité en termes de moyens de subsistance pour les habitants de cette communauté et pour le développement de la Dominique dans son ensemble.”

L'OECO et l'Union européenne ont un partenariat continu et un engagement commun en faveur du développement durable et de la résilience économique dans la région de la Caraïbe orientale.