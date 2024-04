L'OECO et l'ICCF célèbrent la Journée mondiale de l'eau avec les principaux acteurs de la sécurité de l'eau

Vendredi 5 avril 2024 — La Commission de l'OECO et l ' International Conservation Caucus Foundation (ICCF) ont organisé le 22 mars à Sainte-Lucie une réunion avec les principaux acteurs de la sécurité de l'eau, en mettant l'accent sur la sécurité de l'eau dans l'OECO, à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de l'eau. L'Assemblée Générale des Nations Unies a désigné le 22 mars comme Journée Mondiale de l'Eau (JME) en 1993, et a sélectionné le thème "L'eau pour la paix" cette année afin de souligner le rôle de la gestion de l'eau dans la promotion de la paix.

La réunion a rassemblé huit sénateurs, dont le sénateur de l'opposition Dominic Fedee, et l'honorable Wayne Girard, ministre du ministère des finances, du développement économique et de l'économie de la jeunesse du gouvernement de Sainte-Lucie. La Division de la soutenabilité environnementale de I'OECO, Chamberlain Emmanuel, et Eustace Vitalis, chargé de programme pour la Caraïbe à I'ICCF, étaient également présents. Reconnaissant les divers défis liés à l'approvisionnement en eau dans les États membres de l'OECO, le directeur général de l'OECO, Dr. Didacus Jules s'engage activement avec les gouvernements régionaux à élaborer des politiques réfléchies et à identifier des solutions efficaces à ces questions urgentes.

Bien que de nombreux pays de la Caraïbe fassent état de niveaux élevés d'accès à l'approvisionnement en eau municipale à des fins domestiques et d'assainissement (GWP-C, 2022), l'eau non génératrice de revenus (ENR), qui est définie comme la différence entre la quantité d'eau qui entre dans le système de distribution et la quantité d'eau facturée aux consommateurs, est largement supérieure à 40 % et, dans certains cas, atteint 75 % (Janson, Burkhard, & Jones, 2021). Étant donné que de nombreux pays de la région de la Caraïbe souffrent de pénurie d'eau ou sont à la limite de la pénurie d'eau (GWP-C, 2022), il convient de se pencher sur la question de l'ENR. De nombreux autres facteurs affectent la disponibilité de l'eau, notamment la pollution, les prélèvements excessifs et les mauvaises pratiques de gestion des terres, qui doivent tous être pris en compte pour réduire la vulnérabilité de la région à la pénurie d'eau.

L'agriculture, le tourisme et la population de Sainte-Lucie sollicitent de plus en plus les ressources en eau de la région. Avec les effets notables du changement climatique, Sainte-Lucie risque de souffrir davantage du manque d'eau si ces défis ne sont pas relevés.

Zilta George-Leslie, directrice générale du Service des eaux et de l'assainissement de Sainte-Lucie (Saint Lucia Water and Sewerage Authority), s'est penchée sur certains des principaux défis liés à l'approvisionnement en eau potable de l'île, notamment les eaux non génératrices de revenus, tandis que Carl Hunter, directeur général de la gestion des propriétés de Jade Mountain et Anse Chastanet Resort, et président du comité environnemental de l'Association de l'hôtellerie et du tourisme de Sainte-Lucie, a abordé les défis auxquels l'industrie du tourisme est confrontée, notamment en période de diminution des réserves d'eau douce. Il a expliqué comment ses établissements s'adaptent pour maximiser l'expérience des clients tout en minimisant l'utilisation de l'eau.

Environ 97 % de l'eau de la planète est de l'eau salée, que l'on trouve principalement dans nos océans. Les 3 % restants, qui sont de l'eau douce, sont enfermés dans les glaciers, les calottes glaciaires et les nappes phréatiques profondes, et seulement 0,5 % de l'eau douce se trouve dans les rivières, les lacs et les marécages. Cette fraction d'eau douce disponible est inégalement répartie dans le monde, avec des déserts secs et arides dans certaines régions, et des forêts tropicales et des climats de mousson dans d'autres (Gleick, 2018). Dans la Caraïbe, la distribution de l'eau fluctue en fonction des saisons humides et sèches, et le changement climatique exacerbe encore cette variabilité par des sécheresses et des inondations. Cette distribution inégale, aggravée par la disponibilité variable des ressources et la qualité des infrastructures, peut entraîner des tensions communautaires, des conflits et des actes de vandalisme.

À mesure que les effets du changement climatique deviennent plus apparents et que la demande en eau augmente, il devient de plus en plus nécessaire de déployer des efforts pour assurer la sécurité de l'eau. La sécurité de l'eau est de plus en plus considérée comme faisant partie intégrante de la sécurité humaine et comme essentielle à la réalisation d'autres droits tels que le droit à la vie, à l'éducation, à la santé et à un logement adéquat (PNUD, 2006). Le Partenariat Mondial pour l'Eau (Global Water Partnership) a défini un monde sûr en matière d'eau comme un monde qui "intègre une préoccupation pour la valeur intrinsèque de l'eau ainsi que l'ensemble de ses utilisations pour la survie et le bien-être de l'homme" (Cashman, 2013).

Lors du High-Level Forum on the Culture of Peace qui s'est tenu le 9 septembre 2014, les représentants des Nations unies ont souligné que la paix englobe la dignité et le bien-être de tous, et qu'elle ne se limite pas à l'absence de conflit. Des facteurs tels que la santé, un système sanitaire adéquat, la sécurité alimentaire, la croissance économique et la prospérité, qui dépendent tous de l'eau, contribuent à la dignité et au bien-être des individus et des communautés.

L'eau peut également être considérée comme une opportunité de coopération. En particulier dans les petits États insulaires en développement de la région de l'OECO, il existe un concept de dispositif de gestion des systèmes insulaires (ISM) dans la déclaration de principes révisée de Saint-Georges pour la durabilité environnementale, qui reconnaît que, malgré les limitations des ressources physiques et naturelles, la planification et la gestion intégrées sont essentielles pour que les îles deviennent économiquement, socialement et écologiquement résilientes. La concentration et la proximité des écosystèmes sur une île signifient que chacun de ces écosystèmes est lié aux autres, soit par des processus biologiques, soit par des impacts écologiques, soit par des impacts d'interventions humaines (OECO, 2020). Tous ces écosystèmes interconnectés dépendent de l'eau et, inversement, l'eau propre et l'atténuation des inondations sont des résultats des services écosystémiques. Il existe un besoin commun, que ce soit au niveau national entre tous les secteurs et parties prenantes de chaque pays, ou au niveau régional entre les pays, de coordonner et de travailler ensemble pour la durabilité environnementale et la sécurité, la paix et la prospérité dans le domaine de l'eau.

Références

Cashman, A. (2013). Water Security and Services in the Caribbean. Technical Note No. IDB-TN-514 Environmental Safeguards Unit. Inter-American Development Bank.

Gleick, P. (2018). Water, Conflict and Peace. Open Rivers: Rethinking Water, Place & Community, no. 11.

GWP-C. (2022). Draft Action Framework for Integrated Water Resources Management for the CARICOM Region. GEF-IWEco Project.

Janson, N., Burkhard, L. N., & Jones, S. (2021). Caribbean Water Study. Water and Sanitation Division. Technical Note No. IDB-TN-2320. Inter-American Development Bank.

OECS. (2020). Revised St. Georges Declaration of Principles for Environmental Sustainability in the OECS (SGD2040).

UNDP. (2006). Human Development Report 2006. Beyond Scarcity: Power, Poverty and the Global Water Crisis. New York: Palgrave MacMillan.