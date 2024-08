L'OECO et le Media Institute of the Caribbean s'associent pour renforcer les capacités des journalistes à couvrir la pollution plastique et l'économie circulaire

La Commission de l'Organisation des États Caraïbe orientale (OECO) et le Media Institute of the Caribbean (MIC - Institut des médias de la Caraïbe) ont lancé une initiative visant à renforcer la capacité des journalistes caribéens à rendre compte de la pollution plastique et de la gestion des déchets dans le contexte de l'économie circulaire. Cette collaboration a donné le coup d'envoi d'une série de webinaires en quatre parties visant à approfondir la compréhension des journalistes sur les défis régionaux en matière de gestion des déchets tout en les dotant des outils nécessaires pour rendre compte de manière critique de ces questions environnementales urgentes.

Les webinaires, qui se dérouleront du 22 août au 19 septembre, ont suscité un vif intérêt de la part de la communauté des médias de l'OECO et de la région CARICOM. Quatre-vingt-six journalistes se sont inscrits, avec une moyenne de 50 participants le premier jour. Co-animée par le MIC, la série réunit des experts du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), du monde universitaire et du secteur privé de la consultance afin de fournir des informations détaillées sur la gestion des déchets, la pollution plastique dans les Caraïbes, l'économie circulaire, la législation pertinente, les accords internationaux, les techniques de recherche avancées et les opportunités de couverture médiatique et de création de contenu.

Cette initiative est un élément clé du projet " Recycle OECS ", mis en œuvre par l'OECO en partenariat avec l'Agence française de développement (AFD) et financé par l'Union européenne. Le projet "Recycle OECS" vise à établir un modèle durable pour la collecte, la séparation et le recyclage des déchets plastiques dans la Caraïbe orientale, contribuant ainsi à réduire la pollution plastique dans les environnements marins et terrestres de la région.

Chamberlain Emmanuel, chef de la division de la durabilité environnementale à la Commission de l'OECO, a souligné l'importance de la formation :

“ L'augmentation rapide des niveaux de pollution plastique constitue une menace importante pour la biodiversité, l'économie et la santé publique de notre région. Les médias jouent un rôle crucial dans la sensibilisation et la promotion des changements nécessaires dans les politiques et les pratiques. Grâce à ce partenariat avec le MIC, nous souhaitons doter les journalistes des connaissances et des compétences nécessaires pour rendre compte efficacement de ces questions cruciales et engager le public dans la transition vers une économie circulaire.”

Wesley Gibbings, vice-président du Media Institute of the Caribbean, a ajouté : ​

“La tâche consistant à rendre compte de questions environnementales telles que la pollution plastique ne consiste pas simplement à transmettre des messages. Elle exige des normes journalistiques rigoureuses, notamment en matière d'investigation, de responsabilité et de communication précise de concepts scientifiques complexes. Nous sommes fiers de nous associer à l'OECO dans cette initiative et nous attendons avec impatience les reportages percutants qui résulteront de cette série de formations.”

Les professionnels des médias de la région sont encouragés à participer à cette importante initiative et à contribuer au dialogue en cours sur le développement durable dans les Caraïbes. Le prochain webinaire de la série est prévu pour le 29 août. De plus amples informations sur la série de webinaires sont disponibles sur le site web du MIC .

À propos du Media Institute of the Caribbean (MIC - Institut des médias de la Caraïbe) :

Le Media Institute of the Caribbean est une organisation de premier plan qui s'engage à faire progresser le journalisme professionnel dans la région. Grâce à des formations spécialisées, des actions de sensibilisation et des ressources, le MIC permet aux journalistes de respecter des normes élevées, en particulier dans des domaines tels que le journalisme d'investigation et les reportages éthiques. Ses efforts contribuent à un paysage médiatique bien informé et responsable dans l'ensemble des Caraïbes.