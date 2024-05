L'OECO et l'Agence Française de Développement (AFD) renforcent leur collaboration pour un environnement durable

02 Mai 2024 - L'Organisation des États de la Caraïbe Orientale (OECO) a accueilli le lundi 29 avril 2024 une délégation de l' Agence Française de Développement (AFD) , menée par Charles Trottmann, directeur du département des trois océans de l'Agence Française de Développement (AFD). Cette réunion a marqué un tournant dans le renforcement de la coopération entre l'OECO et la France pour relever les défis environnementaux communs.

La signature d’une convention de partenariat sur un projet de restauration de mangroves dans l’OECO a constitué un moment fort de la visite. Lors de la signature, Domenico Ditaranto, premier conseiller de l'ambassade de France à Sainte-Lucie, s'est joint au directeur général de l'OECO, le Dr Didacus Jules, et à Charles Trottmann pour formaliser l'accord.

Lors de la signature de l'accord, M. Trottmann a exprimé son soutien au besoin critique d'équilibre des écosystèmes et de préservation du littoral. Il a rappelé au directeur général une conversation lors d'une conférence sur la coopération régionale, au cours de laquelle ils ont partagé leur désir de renforcer la collaboration entre l'AFD et l'OECO. Il a ajouté,

"Aujourd'hui marque, je pense, une nouvelle étape dans la mise en œuvre du renforcement de cette collaboration. Ma visite intervient également après une série de visites officielles françaises importantes sur ce territoire. La secrétaire d'État, Chrysoula Zacharopoulou, était ici en février 2023, le ministre Gérald Darmanin était ici il y a un mois. C'est aussi un signe de l'engagement de la France pour sa présence régionale dans la région. Il est également important de noter qu'il s'agit de la première visite à l'OECO d'un directeur de département de l'AFD et d'un directeur régional".

Dr. Jules a partagé ce sentiment en soulignant les efforts déployés au niveau local dans les États membres pour restaurer les mangroves. Il a déclaré :

"L'accord que nous sommes ici pour signer aujourd'hui concerne un domaine important dans lequel nous avons vu beaucoup d'actions entreprises au niveau des communautés volontaires - la restauration des mangroves. Il existe plusieurs expériences dans les États membres, à la Grenade, dans certains territoires britanniques, où les communautés reconnaissent d'elles-mêmes l'importance de la restauration des mangroves, non seulement pour l'équilibre de l'écosystème, mais aussi pour sa valeur pour la pêche et pour la préservation des côtes".

M. Trottmann a réaffirmé l'engagement de l'AFD à collaborer avec l'OECO, notant l'importance de la visite dans le renforcement des liens régionaux, tandis que le chef de la division de la durabilité environnementale de l'OECO, M. Chamberlain Emmanuel, a affirmé le potentiel du projet à démontrer l'intégration régionale efficace et le partenariat entre les territoires français et anglais.

L'équipe de l'OECO a présenté les dernières avancées du projet de mangroves qui devrait débuter au second semestre 2024. Cette initiative, qui bénéficiera d'un financement de l'AFD et du Fonds français pour l'environnement mondial (FFEM), sera mise en œuvre par l'OECO et est actuellement en phase d'élaboration. Ce projet régional promet de renforcer la résilience des communautés face au changement climatique tout en favorisant l'intégration régionale entre les États souverains de l'OECO et les États membres associés, en particulier les territoires français.

Une équipe de la Division du développement durable (ESD) de l'OECO, dirigée par Chamberlain Emmanuel, a poursuivi des discussions constructives avec M. Trottmann sur le traitement de plusieurs questions environnementales régionales. Au cours des discussions, M. Emmanuel a souligné l'importance de concevoir des solutions sur mesure pour les questions environnementales communes, en insistant sur la nécessité d'adopter des approches collaboratives pour lutter contre la perte de biodiversité, le changement climatique et la conservation et la gestion des océans dans les petits États insulaires en développement (PEID). Il a également rappelé la mission de l'OECO - favoriser une amélioration équitable et durable de la qualité de vie des habitants de l'OECO - en insistant sur son engagement en faveur de l'économie verte et bleue, qui donne la priorité à la résilience climatique, à la durabilité, à l'inclusion et à la gestion responsable.

La visite a également été l'occasion pour l'OECO de faire le point sur le projet Recycle OECS, une initiative mise en œuvre dans le cadre d'un partenariat entre l'OECO et l'AFD. Recycle OECS est une initiative pionnière qui ouvre la voie à un changement de paradigme dans la gestion des déchets au sein de l'OECO. L'objectif est de développer un modèle reproductible qui peut être facilement adapté aux circonstances d'autres États membres de l'OECO et de documenter une étude de cas pour les petits États insulaires en développement.

Après ces rencontres, la délégation s'est rendue à Renew Saint Lucia, une entreprise de recyclage, afin d'explorer les possibilités de recyclage dans la région et de discuter des défis et des opportunités.

L'OECO se réjouit de poursuivre sa collaboration avec l'AFD et d'autres partenaires pour faire progresser la durabilité environnementale et favoriser la résilience dans la Caraïbe orientale.