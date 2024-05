L'OECO, en collaboration avec des partenaires régionaux et internationaux, organise d’importants événements annexes lors de la quatrième conférence internationale sur les PEID à Antigua

28 mai 2024 - L'Organisation des États de la Caraïbe orientale (OECO), en partenariat avec plusieurs partenaires régionaux et internationaux, organisera trois événements parallèles importants lors de la 4ème Conférence internationale sur les petits États insulaires en développement (SIDS-4), qui se tiendra à Antigua-et-Barbuda du 27 au 30 mai. Ces événements réuniront des dirigeants et des acteurs de premier plan pour discuter de questions cruciales en matière d'environnement et de développement.

Event 1: Enhancing Caribbean Development Using Data, Geospatial Information, and Environmental Monitoring: Building a Regional Environmental Information Ecosystem (REIS)

SideEvent ID#43

​​Date: 28 mai 2024

​Heure : 8h00 - 21h30 (heure locale d'Antigua-et-Barbuda)

​Lieu : Université américaine d'Antigua, Saint John's, Antigua et Barbuda, salle 7 (lieu de la conférence SIDS-4)

Pour plus d'informations, cliquez ici .

Cet événement mettra en lumière le rôle central des technologies numériques, des données faisant autorité et des informations géospatiales dans l'avancement des initiatives environnementales et de développement dans la Caraïbe. Il explorera le cadre opérationnel et les mécanismes de collaboration de l'écosystème régional d'information environnementale (REIS), dans le but d'améliorer la gestion des données, la surveillance et l'évaluation de l'environnement, ainsi que l'élaboration de politiques et de prises de décisions éclairées.

L'événement est organisé par l'OECO en collaboration avec l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), l'Université des Indes occidentales (UWI), le Programme des Nations unies pour l'environnement - Secrétariat de la Convention de Carthagène (PNUE-CEP), la Commission économique des Nations unies pour l'Amérique latine et les Caraïbes (CEPALC), et la Gestion mondiale de l'information géospatiale des Nations unies (UN-GGIM) Amériques par l'intermédiaire de l'Initiative de développement géospatial dans la Caraïbe (CARIGEO).

Événement 2 : Changement climatique et législation environnementale pour soutenir la mise en œuvre du nouveau programme d'action pour les PEID

Side Event ID#143

​​Date: 29 mai 2024

​Heure : 16h00 - 17h30

​Lieu : Antigua et Barbuda

Des dirigeants caribéens de grande notoriété, dont le premier ministre des îles Vierges britanniques, examineront comment des lois novatrices peuvent stimuler le financement de la lutte contre le changement climatique dans les petits États insulaires en développement (PEID) de la Caraïbe. L'événement est organisé par l'Observatoire parlementaire pour le changement climatique et la transition juste (OPCC). L'OPCC est un réseau de parlementaires d'Amérique latine et des Caraïbes ainsi que de fonctionnaires techniques gouvernementaux qui vise à renforcer la législation de la région en matière d'environnement et de changement climatique. Cet événement encouragera la coopération entre les parlementaires afin de parvenir à des économies durables, à faible émission de carbone et à une meilleure résilience.

Pour plus d'informations sur l'OPCC, veuillez consulter le site web de l' OPCC .

Événement 3 : La voie à suivre pour l'opérationnalisation de l'indice de vulnérabilité multidimensionnelle (IVM)

Side Event ID#101

​​Date: 29 mai 2024

​Heure : 8h00 - 9h30 (heure locale d'Antigua-et-Barbuda)

​Lieu : Antigua et Barbuda

Cet événement annexe portera sur l'opérationnalisation de l'indice de vulnérabilité multidimensionnelle (IVM), conformément à la résolution A/RES/78/232 de l'Assemblée générale des Nations unies. L'événement comprendra une table ronde avec le directeur général de l'OECO, le Dr. Didacus Jules, des hauts fonctionnaires, des universitaires et des experts en financement du développement. Les sujets abordés comprendront la manière dont la vulnérabilité multidimensionnelle peut être reflétée dans la viabilité de la dette et les pratiques de soutien au développement, les utilisations potentielles et l'application de l'IVM, et les complémentarités entre l'initiative de Bridgetown, la stimulation des ODD et l'IVM dans le contexte d'une réforme plus large de l'architecture financière internationale.

Cet événement est organisé par le gouvernement d'Antigua-et-Barbuda, l'Organisation des États de la Caraïbe orientale (OECO), la Banque de développement des Caraïbes (CDB), le Réseau de solutions pour le développement durable (SDSN), le Bureau des Nations unies pour les services d'appui aux projets (UNOPS) et le Département des affaires économiques et sociales des Nations unies (UNDESA).

Les journalistes participant à cette conférence sont invités à couvrir ces événements. Les représentants des médias accrédités auront la possibilité de participer à des séances de questions-réponses et de mener des entretiens bilatéraux avec les orateurs. Pour l'accréditation des médias et de plus amples informations sur la participation à la conférence SIDS-4, veuillez consulter le site web de la conférence SIDS-4 .

Les Nations unies ont déclaré : "En cette période de grand danger, il faut saisir l'occasion qui s'offre à nous. À Antigua-et-Barbuda en mai 2024, la communauté internationale se réunira pour examiner les progrès réalisés par les PEID en matière de développement durable et proposer une nouvelle décennie de partenariats et de solutions pour accélérer leur marche vers une prospérité résiliente."

La conférence SIDS-4 de 2024 réunira des représentants des pays, de la société civile, du monde universitaire et d'autres acteurs non gouvernementaux importants. La conférence vise à relever les défis, à revitaliser les économies des PEID, à renforcer le capital humain, à exploiter les données innovantes ainsi que les technologies numériques, et à soutenir le développement durable dans les PEID.