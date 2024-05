L'OECO crée des opportunités de collaboration grâce à la création d'un réseau de sites classés au patrimoine mondial

16 mai 2024 - La Commission de l'Organisation des États de la Caraïbe orientale (OECO) a organisé un important séminaire dans le Commonwealth de la Dominique du 7 au 10 mai 2024, afin d'établir un réseau de sites appartenant au patrimoine mondial dans l'OECO. Cette initiative vise à améliorer la gestion et la préservation du patrimoine culturel et naturel inestimable de la région.

Actuellement, cinq États membres de l'OECO ont des sites inscrits à la Liste du patrimoine mondial de l'UNESCO : Antigua-et-Barbuda avec l'arsenal naval d'Antigua et les sites archéologiques associés ; le Commonwealth de Dominique avec le parc national du Morne Trois Pitons ; la Martinique avec les volcans et les forêts de la montagne Pelée et les Pitons du nord de la Martinique ; Saint-Kitts-et-Nevis avec la forteresse de Brimstone Hill ; et Sainte-Lucie avec la zone de gestion des pitons. En outre, la Dominique, la Grenade, Saint-Kitts-et-Nevis et Saint-Vincent-et-les-Grenadines ont collectivement 11 sites sur la liste provisoire.

Le séminaire s'est concentré sur plusieurs objectifs clés : établir un réseau de sites relevant du patrimoine mondial, renforcer la gestion des sites, accroître les possibilités de création de revenus pour soutenir les moyens de subsistance et encourager la participation des communautés, partager les meilleures pratiques et les enseignements tirés, et contribuer à préserver la biodiversité et à minimiser les menaces de perte de biodiversité au sein de ces sites.

Selon l'UNESCO, l'inscription dans cette catégorie prestigieuse sensibilise les citoyens et les gouvernements à la préservation du patrimoine, ce qui entraîne une augmentation des efforts de protection et de conservation. Cette reconnaissance peut également se traduire par une aide financière et des conseils d'experts de la part du Comité du patrimoine mondial.

Le ministre Cozier Frederick, ministre de l'environnement, de la modernisation rurale et de l'amélioration de la situation des Kalinago au sein du gouvernement de la Dominique, a accueilli les participants à l'atelier. Dans son discours d'ouverture, il a souligné l'importance de préserver le patrimoine pour les générations futures et a mis en évidence le rôle des sites du patrimoine mondial dans la préservation de la culture et des espaces naturels. Il a déclaré :

“Nous avons réalisé que la préservation de notre patrimoine et de nos espaces naturels est importante pour un certain nombre de raisons. Nous avons compris que les sites du patrimoine mondial contribuent à préserver notre culture en tant qu'élément essentiel de notre mouvement, et c'est particulièrement important pour nous en tant qu'États postcoloniaux de la Caraïbe.”

M. Chamberlain Emmanuel, chef de la division de la durabilité environnementale de la Commission de l'OECO, s'est adressé virtuellement aux participants. Il a souligné les avantages de la création d'un réseau de sites dans l'OECO, notamment la sensibilisation, le renforcement de la protection et de la conservation, et la possibilité de recevoir une assistance financière et des conseils d'experts de la part du Comité du patrimoine mondial. M. Emmanuel a conclu en encourageant les participants à

“ Participer pleinement, partager vos pensées, vos expériences, vos doutes et vos idées qui contribueront à une co-création efficace, alors que nous cherchons à rendre opérationnelle la vision d'un réseau qui peut avoir un impact considérable sur les sites du patrimoine mondial et la biodiversité critique et d'autres caractéristiques naturelles et culturelles qu'ils abritent, ainsi que de nombreuses retombées pour soutenir les moyens de subsistance durables dans la région.”

Le séminaire de trois jours s'est achevé par une visite du parc national des Trois Pitons de la Dominique, où les participants ont pu admirer l'époustouflante piscine Emerald Pool, l'un des points forts du parc.