L'OECO conclut avec succès le Hackathon du programme numérique d'enseignement

Le programme d'études primaires harmonisé de l'OECO (D-OHPC - Digital OECS Harmonised Primary Curriculum) est sur le point d'être finalisé, après l'organisation réussie du Hackathon du programme numérique, qui s'est déroulé du 3 au 5 septembre 2024. Cet événement éducatif novateur marque une étape importante dans la démarche de la Commission de l'Organisation des États de la Caraïbe orientale (OECO) visant à standardiser et à améliorer la qualité de l'éducation dans les États membres de l'OECO, en veillant à ce que tous les enfants aient accès à un curriculum de haute qualité et culturellement pertinent.

Le D-OHPC servira de guide complet à l'instruction, en développant les compétences nécessaires pour préparer les jeunes apprenants de l'OECO à un monde en constante évolution, où la pensée critique, l'innovation, la créativité et la sensibilité culturelle sont de plus en plus demandées.

Le D-OHPC favorisera l'intégration régionale et des pratiques pédagogiques efficaces, en offrant aux éducateurs de nombreuses ressources multimédias pour enrichir leur enseignement. Grâce à une plateforme numérique flexible, adaptable et accessible, ce curriculum permettra un apprentissage hybride et proposera des fonctionnalités interactives pour divers environnements pédagogiques. Il inclura également des formats en ligne et hors ligne pour pallier les accès internet irréguliers, garantissant ainsi que tous les éducateurs disposent des ressources nécessaires pour soutenir l'apprentissage.

Le Hackathon du programme numérique du projet PEARL de l'OECO a rassemblé quatorze (14) jeunes, talentueux et brillants esprits de toute la région de l'OECO, spécialisés dans le codage informatique, l'ingénierie logicielle, le marketing numérique, la réalité virtuelle et augmentée, l'intelligence artificielle, ainsi que d'autres domaines de la technologie. Ces spécialistes ont collaboré avec des experts en éducation de la région et des responsables de l'Unité de gestion du développement éducatif de la Commission de l'OECO pour développer des solutions numériques innovantes dans le cadre de la transformation du curriculum.

Les participants se sont concentrés sur la création d'outils éducatifs dynamiques et interactifs, la conception d'un référentiel centralisé pour le curriculum, et l'intégration d'outils d'intelligence artificielle (IA) conversationnels afin d'aider les enseignants dans la planification des cours. L'un des objectifs principaux était de concevoir des mécanismes pour soutenir les enseignants en accélérant et en simplifiant leurs tâches les plus complexes, avec une attention particulière aux outils destinés aux élèves ayant des besoins éducatifs spéciaux.

Le hackathon, organisé en partenariat avec Google, a souligné la nécessité d'identifier des outils existants qui permettront au curriculum de créer une expérience immersive et authentique pour les apprenants. La Commission de l'OECO continuera d'explorer des partenariats afin de garantir une réponse durable et adaptée aux besoins éducatifs de la région.

La Commission de l'OECO se félicite des contributions innovantes issues du hackathon, qui accélèrent la transformation numérique du programme D-OHPC, et félicite les experts ayant participé à cette initiative. Elle attend avec impatience le développement continu des outils pour enrichir ce nouveau curriculum numérique.