L'OECO célèbre le travail des apiculteurs de Saint-Kitts-et-Nevis à l'occasion de la Journée internationale de la diversité biologique

22 mai 2024 - L'Organisation des États de la Caraïbe orientale (OECO) se joint à la communauté mondiale pour célébrer la Journée internationale de la diversité biologique, célébrée chaque année le 22 mai. Le thème de cette année, "Contribuez au plan", souligne la nécessité d'un effort collectif et coordonné pour stopper et inverser la perte de biodiversité d'ici 2030. Le thème soutient également la mise en œuvre du cadre mondial pour la biodiversité Kunming-Montréal - un accord mondial qui a été adopté lors de la quinzième réunion de la Conférence des parties (COP 15) à l'issue d'un processus de consultation et de négociation qui a duré quatre ans. Cet accord mondial contribue également à la réalisation des objectifs de développement durable et définit une voie ambitieuse pour atteindre la vision globale d'un monde vivant en harmonie avec la nature d'ici 2050.

Actuellement, plusieurs espèces de la région des Caraïbes - tant végétales qu'animales - sont en voie de disparition ou menacées d'extinction, principalement en raison du changement climatique, des maladies, de la dégradation de l'habitat, de la surexploitation, de la pollution et de l'activité humaine.

En tant que défenseur engagé de la conservation de la biodiversité, l'OECO se consacre à la protection et au maintien des divers écosystèmes au sein de ses États membres. L'engagement de l'Organisation est renforcé par son partenariat solide avec l'Union européenne (UE), qui soutient activement deux projets importants visant à conserver la biodiversité dans la région :

Le projet de soutien à la biodiversité dans les environnements côtiers des pays ACP (BioSPACE) Le projet de gestion adapté du paysage (ILM)

Ces deux projets reflètent la vision commune de l'OECO et de l'UE de promouvoir des pratiques environnementales durables et d'améliorer la résilience de la biodiversité marine et terrestre et, plus largement, des écosystèmes côtiers, marins et terrestres.

À l'occasion de la Journée internationale de la biodiversité biologique, l'OECO a le plaisir d'annoncer la sortie d'un nouveau court documentaire (en anglais) intitulé "Apiculture at Produce Delight in St. Kitts and Nevis" (L'apiculture à "Produce Delight' à Saint-Kitts-et-Nevis). Ce documentaire met en lumière l'histoire inspirante d'Otis Jeffers, un agriculteur et apiculteur dévoué. Jeffers est le propriétaire de Produce Delight et le directeur de Bee the Buzz of the Reserve Apiary. Son travail illustre l'intégration des pratiques agricoles dans l'apiculture durable, en présentant un modèle de conservation de la biodiversité en action. Le documentaire offre un aperçu du rucher et de l'exploitation agricole de Jeffers, illustrant le rôle vital que joue l'apiculture dans le soutien de la biodiversité et de la productivité agricole et, plus important encore, dans la sécurité alimentaire.

Les Nations unies ont publié une déclaration célébrant la Journée internationale de la biodiversité indiquant que : Cette année, le thème de la Journée internationale de la diversité biologique est "Contribuez au plan". Il s'agit d'un appel à l'action visant à encourager les gouvernements, les peuples autochtones et les communautés locales, les organisations non gouvernementales, les législateurs, les entreprises et les particuliers à mettre en évidence les moyens par lesquels ils soutiennent la mise en œuvre du plan en faveur de la diversité biologique. Chacun a un rôle à jouer et peut donc faire partie du plan".

Le directeur général de l'OECO, M. Didacus Jules, fait écho à cet appel à l'action en déclarant : "La Journée internationale de la biodiversité nous rappelle de manière poignante qu'il est urgent de sauver - par la conservation et l'utilisation durable - les écosystèmes riches et diversifiés de l'OECO En reconnaissant les menaces qui pèsent sur la biodiversité et en y remédiant, nous pouvons collectivement œuvrer pour assurer la durabilité et la résilience de notre environnement naturel pour les générations futures. Grâce à des partenariats et à des projets novateurs, l'engagement de l'OECO en faveur de la conservation de la biodiversité témoigne également de la détermination et de l'engagement à l'égard du patrimoine naturel inestimable de notre région".

Cette journée nous rappelle qu'en travaillant ensemble, nous pouvons garantir un avenir durable et radieux pour tous.