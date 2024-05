L'OECO affiche une forte participation à la 17e Conférence régionale de coopération Antilles Guyane à Saint-Martin

3 mai 2024 - Entre le 23 et le 25 avril 2024, l'Organisation des États de la Caraïbe Orientale (OECO) a activement participé à la 17e Conférence de coopération régionale, accueillie à Saint-Martin. L'événement, organisé par le ministère français des outre-mer en coordination avec la Collectivité de Saint-Martin, visait à réunir les principaux acteurs du réseau de coopération français afin de faire progresser l'intégration et une plus grande collaboration des territoires français dans la région des Caraïbes.

Cette conférence a accueilli plusieurs participants de haut niveau, dont Mme Marie Guévenoux, ministre française des outre-mer ; Rodolfo Sabonge, directeur général de l'Association des États de la Caraïbe (AEC) et M. Armstrong Alexis, secrétaire général adjoint de la CARICOM. Étaient également présents l'honorable Louis Mussington, président de la Collectivité de Saint-Martin, plusieurs ambassadeurs, présidents de collectivités locales, élus et parlementaires issus des territoires français d'outre-mer.

L'OECO était représentée par Dr. Didacus Jules, directeur général de l'OECO ; Mme Nadege Jn Baptiste, responsable de la coopération au développement et de la mobilisation des ressources ; M. Mendy Kilo, chargé de coopération de la Guadeloupe auprès de l'OECO ; M. Crispin d'Auvergne, directeur du programme OECO/IMPACS pour le changement climatique et la gestion des risques de catastrophe ; et M. Simon Delage, conseiller français auprès de la division de l'OECO chargée de la soutenabilité environnementale.

Dans ses remarques, Dr. Jules a souligné les progrès de l'intégration des États membres français dans l'OECO mais a appelé à une collaboration plus approfondie avec l'État français dans les domaines qui relèvent de la responsabilité de l'État. Il a également abordé l'approche collective qui pourrait être entreprise dans les partenariats que les pays des Caraïbes ont avec l'Union européenne avec le soutien de la France.

La conférence s'est concentrée sur les efforts d'intégration régionale au cours de quatre sessions portant sur l'intégration politique, la sécurité, le commerce et la culture. Parmi les temps forts de la conférence a été organisé un événement parallèle sur la coopération en matière de changement climatique, au cours duquel M. Crispin d'Auvergne a présenté l'approbation par l'OECO de la stratégie et du plan d'action d'adaptation au changement climatique, ainsi qu'un aperçu du prochain projet de restauration des mangroves de l'OECO, financé par l'Agence française de développement (AFD) et le Fonds français pour l'environnement mondial (FFEM).

Un autre point de discussion a porté sur la collecte des sargasses. Mme Sylvie Gustave dit Duflo, vice-présidente du conseil régional de Guadeloupe avec une responsabilité sur les sujets liés à l’environnement et présidente du conseil d'administration de l'Office français de la biodiversité, a fait une présentation sur la gestion de la sargasse et ses impacts locaux et internationaux. Lors du Conseil des ministres de l'OECO pour la durabilité environnementale (COM:ES) en 2023, les ministres sont parvenus à un consensus sur des priorités spécifiques qui s'alignent sur les six domaines thématiques de la Déclaration de Saint-Georges, SGD 2040, et ont identifié des ministres champions pour chacun d'entre eux. Mme Gustave dit Duflo a été choisie comme ministre championne pour la biodiversité.

Au cours d'une session exécutive avec le directeur général de l'AEC, Rodolfo Sabonge, le secrétaire général adjoint de la CARICOM, M. Armstrong Alexis, et la ministre française des territoires d'outre-mer, Mme Marie Guévenoux, le Dr Jules a plaidé en faveur d'une collaboration plus approfondie avec la France dans les domaines qui relèvent de la responsabilité de l'État et a discuté du renforcement des partenariats dans le cadre de l'UE.

Dr. Jules est également intervenu lors d'un panel sur l'intégration des territoires français dans l'OECO, soulignant l'importance de leur inclusion et la nécessité d'une approche qui respecte leurs structures de gouvernance uniques. Il a présenté une feuille de route pour l'adhésion future de Saint-Martin en tant que membre associé, en soulignant les avantages potentiels d'une telle intégration.

Cette feuille de route fait suite à une déclaration de Louis Mussington, président de la Collectivité de Saint-Martin, marquant une étape importante lors de la cérémonie d'ouverture :

"Sans plus attendre, la Collectivité de Saint-Martin deviendra membre associé dès cette année".

Lors de la cérémonie de clôture du 25 avril, le Dr Jules a déclaré à l'assemblée :

"Nous assistons à une intensification de l'engagement entre les États français associés et le reste des Caraïbes, mais les opportunités dépassent de loin le rythme de notre engagement. Nous devons saisir cette occasion et nous lancer avec audace dans l'avenir que nous laisse présager notre géographie convergente".

La participation de l'OECO à cette conférence souligne son engagement continu en faveur de la coopération et de l'intégration régionales et ouvre la voie à une future collaboration visant à renforcer la connectivité, la sécurité et les échanges culturels dans les Caraïbes.