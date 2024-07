L'OECO accueille le 11e Conseil des ministres : Durabilité environnementale dans les îles Vierges britanniques

28 juin 2024 - L'Organisation des États de la Caraïbe orientale (OECO) et le gouvernement des Îles Vierges britanniques (BVI) accueilleront la 11e réunion du Conseil des ministres sur la durabilité environnementale (COM:ES11) à Tortola les 3 et 4 juillet 2024.

L'objectif de cette réunion, intitulée "De l'aspiration à l'ACTION ciblée", est d'élaborer des stratégies et de prendre des décisions collectives parmi les États membres de l'OECO pour faire progresser la mise en œuvre de la déclaration de principes de Saint-Georges pour la durabilité de l'environnement. Il s'agit notamment de minimiser la vulnérabilité environnementale, d'améliorer la gestion de l'environnement et de protéger les ressources de la région pour en tirer tous les avantages sociaux et économiques. Il abordera également des questions urgentes telles que le changement climatique, la conservation de la biodiversité, l'énergie durable et la gestion des déchets.

La réunion de cette année sera la première à faire le point sur les actions et les partenariats qui soutiennent les progrès, conformément à la feuille de route pour 2030, qui a été approuvée en juillet 2023 lors du COM:ES 10 à Anguilla, avec ses six priorités thématiques techniques. Les ministres examineront les recommandations des nouveaux comités permanents dirigés par les ministres sur les thèmes transversaux et habilitants, ainsi que les contributions complémentaires des partenaires alignés. À la suite de la quatrième Conférence internationale sur les petits États insulaires en développement (SDIS4) qui vient de s'achever, le COM:ES 11 accueillera un panel de ministres et d'experts de premier plan, qui approfondiront les implications et le positionnement de la région de l'OECO dans la mise en œuvre et l'exploitation de l'Agenda d'Antigua-et-Barbuda pour les petits États insulaires en développement (ABAS) en vue d'une prospérité résiliente, grâce à la durabilité environnementale.

Le premier ministre et ministre des finances, des ressources naturelles et du changement climatique, l'honorable Dr Natalio Wheatley, se réjouit d'accueillir aux îles Vierges ses collègues ministres et représentants de haut niveau, ses partenaires et la Commission de l'OECO.

Il a déclaré : "L'organisation de COM:ES 11 dans les îles Vierges est une occasion importante pour notre région de discuter de questions environnementales cruciales et de collaborer à des solutions durables. Les îles Vierges s'engagent à défendre la durabilité environnementale dans les Caraïbes et au-delà".

L'OECO organisera simultanément son exposition annuelle sur la durabilité environnementale à l'auditorium du H. Lavity Stoutt Community College, du 2 au 4 juillet, de 9 heures à 18 heures, tous les jours. L'exposition comprendra une immersion dans la réalité virtuelle, des vidéos éducatives, des panneaux d'information et des expositions sur la résilience climatique, la gestion de l'environnement, les océans et la biodiversité, pour n'en citer que quelques-uns. Cette année, la Commission s'est également associée à The Hydrous, une organisation à but non lucratif dont la mission est d'inspirer l'empathie envers les océans et la gestion des ressources marines, pour mener une étude sur l'efficacité de l'utilisation de la technologie de la réalité virtuelle pour atteindre les étudiants, les décideurs politiques et d'autres parties prenantes.

Le Dr Ronald Smith-Berkeley, secrétaire permanent du ministère de l'environnement, des ressources naturelles et du changement climatique des îles Vierges britanniques, a salué les efforts de collaboration déployés pour organiser l'événement :

"Cette conférence et cette exposition soulignent notre engagement en faveur de la durabilité environnementale et de l'avenir de notre région. Les efforts déployés par les fonctionnaires de l'ensemble de la fonction publique sont vraiment louables".

La réunion est principalement soutenue par l'Union européenne dans le cadre des projets BioSPACE et Gestion adaptée du paysage , deux initiatives qui visent à préserver la biodiversité marine et terrestre et à optimiser la contribution des terres à l'agriculture, à la sécurité alimentaire, à l'atténuation du changement climatique et à l'adaptation à celui-ci, ainsi qu'à la préservation des écosystèmes et des services essentiels qu'ils fournissent.

L'OECO comprend onze membres dans les Caraïbes orientales, dont Antigua-et-Barbuda, le Commonwealth de Dominique, la Grenade, Montserrat, Saint-Kitts-et-Nevis, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, les îles Vierges britanniques, Anguilla, la Martinique et la Guadeloupe.