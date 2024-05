Les Services de Protection des Consommateurs de l'OECO reçoivent des tablettes pour une meilleure protection des Droits des Consommateurs

La Commission de l'OECO a fourni aux Services de Protection des Consommateurs des États membres du Protocole des tablettes électroniques afin d'améliorer et de transformer leurs capacités de service. Cette initiative a été motivée par le besoin croissant d'une communication et d'une accessibilité efficaces dans une ère numérique qui évolue rapidement.

Consciente de ce besoin, la Commission de l'OECO, dans le cadre du programme RIGHT (Regional Integration Through Growth Harmonisation and Technology - Intégration régionale par la croissance, l'harmonisation et la technologie) du 11e Fonds Européen de Développement, a collaboré avec les Services de Protection des Consommateurs pour équiper leur personnel chargé de la surveillance des prix de tablettes, afin d'améliorer leur capacité à fournir une assistance rapide et réactive aux consommateurs. Les tablettes fournies sont dotées de fonctions avancées conçues pour rationaliser les processus de travail et améliorer la productivité globale. Dotées d'interfaces conviviales et de mesures de sécurité robustes, elles fournissent au personnel des Services de Protection des Consommateurs les outils nécessaires pour surveiller efficacement les prix, traiter les demandes des consommateurs, résoudre les litiges et garantir la protection des droits des consommateurs.

"Nous sommes ravis de nous associer aux Services de Protection des Consommateurs dans leur mission de défense des droits des consommateurs et de promotion de pratiques commerciales équitables", a déclaré le directeur général, le Dr Didacus Jules.

"En exploitant les fonctionnalités de ces tablettes, nous voulons donner aux professionnels de la consommation l'avantage technologique nécessaire pour fournir des services rapides et efficaces aux consommateurs, ce qui, en fin de compte, favorise la confiance dans le marché. Les Services de Protection des Consommateurs sont maintenant prêts à élever leurs normes de service et à mieux répondre aux besoins des consommateurs dans toute la région."

Le déploiement de ces tablettes souligne l'engagement de la Commission de l'OECO à stimuler l'innovation et à favoriser la transformation numérique dans les organismes gouvernementaux. Outre les tablettes, la Commission de l'OECO prévoit, dans le cadre du programme RIGHT, de développer et de mettre en œuvre un portail de protection des consommateurs de l'OECO. Cette initiative offrira une solution de technologie de l'information et de la communication (TIC) qui peut soutenir le renforcement institutionnel, l'éducation du public, la qualité du service et l'efficacité des Services de Protection des Consommateurs.

Le portail est destiné à améliorer la diffusion des informations relatives aux consommateurs et à soutenir l'amélioration générale de l'environnement de protection des consommateurs et de l'espace économique au sein de l'Union économique de la Caraïbe orientale (ECEU). Il devrait pouvoir fonctionner comme un référentiel de données relatives à la protection des consommateurs, telles que les prix contrôlés, les plaintes et les informations relatives aux affaires de consommation, telles que les politiques et les lois. Voici quelques-unes des principales caractéristiques proposées pour le portail de protection des consommateurs de l'OECO :

Un répertoire d'informations consultable pour partager des informations pertinentes et des mises à jour avec les consommateurs : Lois et politiques de protection des consommateurs ; Droits et responsabilités des consommateurs ; Qui peut déposer une plainte ? Comment déposer une plainte ? Aperçu de la procédure de recours ; Recours disponibles ; Point de contact pour la protection des consommateurs ; Initiative pour les consommateurs vulnérables et défavorisés ; Contact pour les organisations/associations non gouvernementales de consommateurs ; et Informations sur les Services de Protection des Consommateurs

Contrôle des prix et gestion de la surveillance.

Une base de données consultable sur les prix contrôlés.

Un formulaire en ligne permettant aux consommateurs de déposer des plaintes.

Un système ou une plateforme de gestion de dossiers pour suivre les plaintes des consommateurs et y répondre.

La réception des tablettes électroniques par les Services de Protection des Consommateurs jouera un rôle clé dans la préparation et l'utilisation du portail par les agents sur le terrain pour une collecte et une gestion efficaces des données et des informations.