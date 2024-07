Les premiers ministres de l'OECO se rendent dans le Sud des Grenadines dévastées par l'ouragan

Dans un élan de solidarité et de soutien régional, les Premiers ministres de l'Organisation des États de la Caraïbe orientale (OECO) se sont rendus à Saint-Vincent-et-les-Grenadines le mardi 16 juillet 2024, pour constater de visu la destruction causée par l'ouragan Beryl. Cette visite souligne l'engagement des dirigeants de l'OECO à contribuer aux efforts de redressement et de reconstruction après l'impact sévère de l'ouragan, en particulier sur les Grenadines.

La délégation en visite comprenait le Premier ministre Roosevelt Skerrit de la Dominique, le Premier ministre Hon. Dickon Mitchell de la Grenade, le Premier ministre Hon. Gaston Browne d'Antigua-et-Barbuda, le Premier ministre Hon. Dr. Terrance Drew de Saint-Kitts-et-Nevis, le Premier ministre Hon. Phillip J. Pierre de Sainte-Lucie et le Premier ministre Juliana O'Connor-Connolly des Îles Caïmans.

Mme O'Connor-Connolly, Premier ministre des îles Caïmans, a personnellement remis des fournitures de première nécessité ainsi qu'un important don en espèces au Premier ministre, M. Ralph Gonsalves, sur le tarmac.

La tournée comprenait des visites à Union Island et Canouan, deux des zones les plus touchées. Union Island a été particulièrement dévastée, avec des dommages importants sur les infrastructures et des destructions généralisées. Canouan a également subi des impacts importants, affectant de nombreux résidents et entreprises.

Lors de la conférence de presse, le Premier ministre Gonsalves a exprimé sa gratitude pour le soutien massif de ses homologues de l'OECO. « La solidarité manifestée par nos dirigeants régionaux témoigne de la force de notre communauté caribéenne. Leur visite et leurs promesses de soutien sont cruciales alors que nous entamons le long chemin du redressement et de la reconstruction », a-t-il déclaré.

Le premier ministre de la Dominique, M. Skerrit, qui a connu des difficultés similaires dans son pays, a souligné l'importance de la coopération régionale en temps de crise. « Nous sommes ici pour soutenir Saint-Vincent-et-les-Grenadines, tout comme ils nous ont soutenus dans le passé. Ensemble, nous surmonterons cette catastrophe », a-t-il déclaré.

Le premier ministre de la Grenade, M. Mitchell, qui doit également faire face aux difficultés causées par l'ouragan Beryl dans son propre pays, a affirmé son engagement à aider Saint-Vincent-et-les-Grenadines. « Malgré nos propres difficultés, nous nous tenons aux côtés de nos voisins. Notre unité est notre force », a-t-il déclaré.

Le Premier ministre Browne d'Antigua-et-Barbuda, le Premier ministre Dr. Drew de Saint-Kitts-et-Nevis et le Premier ministre Pierre de Sainte-Lucie ont fait écho à ces sentiments, soulignant la volonté commune de soutenir les communautés touchées et d'améliorer la préparation et la réponse aux catastrophes dans toute la région. Les dirigeants de l'OECO ont profité de l'occasion pour se rencontrer brièvement avant le départ du premier ministre O'Connor-Connolly. Ils se sont ensuite rendus dans le sud des Grenadines pour mieux évaluer les dégâts et les besoins des zones touchées.