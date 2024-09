Les organisations régionales co-organisent un Symposium pour aborder la Transformation de l'Éducation dans la Caraïbe

Alors que les systèmes éducatifs de la région Caraïbe sont confrontés à des problèmes d'inégalité et à des approches dépassées, les principales parties prenantes régionales détermineront les méthodes pour transformer l'enseignement dans la Caraïbe lors du Symposium Régional et Dialogue Politique sur la Transformation de l'Éducation, prévu du 2 au 4 octobre 2024, à l'hôtel Ritz-Carlton dans les îles Caïmans.

Organisé par la Banque de Développement des Caraïbes (BDC/la Banque), en collaboration avec le Secrétariat de la Communauté des Caraïbes (CARICOM), la Commission de l'Organisation des États de la Caraïbe Orientale (OECO), et l'Université des West Indies, l'événement ciblera les ministres de l'Éducation, les éducateurs, les décideurs politiques, les jeunes, les enseignants, les organisations de la société civile, et les entités de développement social.

Avec plus de 150 participants attendus, le symposium régional et le dialogue politique sur la transformation de l'éducation exploreront des stratégies pour réinventer les pratiques pédagogiques, élargir l'accès à l'éducation, et promouvoir un leadership innovant et efficace dans le secteur de l'enseignement et de la formation. Le symposium se concentrera sur cinq thèmes principaux, reflétant les priorités identifiées lors du Sommet mondial de la transformation de l'éducation en 2022. Ces thèmes comprennent les écoles inclusives, équitables, sûres et saines; l'apprentissage et les compétences pour la vie, le travail et le développement durable; les enseignants, l'enseignement et la profession d'enseignant; l'apprentissage et la transformation numériques; et le financement de l'éducation.

Les discussions porteront sur la transformation du leadership, la refonte des méthodes d'enseignement et d'apprentissage, et l'extension de la portée de l'éducation. Ces trois jours de réunions aboutiront à l'élaboration d'une feuille de route consensuelle pour la transformation de l'éducation — l'Agenda pour l'action. Ce document servira de fondement aux efforts continus pour améliorer les résultats éducatifs dans toute la région.

Dr Carla Barnett Secrétaire générale de la CARICOM, a déclaré :

"Le Secrétariat de la CARICOM est heureux de s'associer à cette question cruciale de la transformation de l'éducation dans la région. La participation des parties prenantes à l'éducation n'est pas seulement l'objectif de la transformation, mais aussi la principale méthode. Nous soulignons l'importance d'une approche globale de la société pour la transformation de l'éducation."

Son Excellence Dr Didacus Jules, Directeur général de la Commission de l'OECO, a ajouté :

"Au cours des 40 dernières années, les efforts pour transformer l'éducation dans la Caraïbes ont connu un succès limité, échouant à remodeler fondamentalement le système. De juillet à septembre 2024, Google a rapporté 315 000 articles sur la 'crise de l'éducation dans les Caraïbes', reflétant une inquiétude généralisée. Cette conférence est une opportunité opportune pour affronter cette crise et tracer une voie décisive pour repenser et transformer l'éducation dans les Caraïbes."

M. Isaac Solomon, président par intérim de la BDC, a noté que le symposium s'aligne sur l'Agenda de transformation de l'éducation des Nations Unies, qui vise à accélérer les progrès vers l'objectif de développement durable numéro quatre : une éducation inclusive, équitable et de qualité pour tous.

"La BDC s'engage à faire progresser l'éducation en tant que pierre angulaire du développement régional. Ce symposium représente un moment clé pour aborder les défis critiques auxquels nos systèmes éducatifs sont confrontés et pour impulser un changement transformateur. En réunissant les principales parties prenantes, nous visons à élaborer des stratégies concrètes qui garantiront que nos systèmes éducatifs soient plus inclusifs, équitables et prêts pour l'avenir" a déclaré M. Solomon.

Ce symposium est le premier d'une série d'activités organisées en octobre par la BDC et les institutions de développement dans le cadre de l'initiative « Transformer l'éducation ».

À propos de la Banque de Développement des Caraïbes

La Banque de développement des Caraïbes est une institution financière régionale créée en 1970 pour contribuer à la croissance économique harmonieuse et au développement de ses pays membres emprunteurs (BMC - Borrowing Member Countries). En plus des 19 BMC, la BDC compte quatre membres régionaux non-emprunteurs (Brésil, Colombie, Mexique et Venezuela) et cinq membres non-régionaux non-emprunteurs (Canada, Chine, Allemagne, Italie et Royaume-Uni). Au 31 décembre 2023, les actifs totaux de la BDC s'élevaient à 3,43 milliards de dollars américains (mds), comprenant 2,03 mds de ressources de capital ordinaire et 1,40 md de ressources de fonds spéciaux. La Banque est notée Aa1 Stable par Moody's, AA+ Stable par Standard & Poor's et AA+ Stable par Fitch Ratings. Plus d'infos sur caribank.org.