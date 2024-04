Les écoles "zéro déchet" sont lancées par une alliance entre le secteur privé et le secteur de l'éducation

2 avril 2024 — Une puissante alliance composée d'écoles, de clubs et d'entreprises de la Dominique a dévoilé un audacieux programme scolaire zéro déchet, marquant une avancée significative vers des pratiques durables de gestion des déchets et d'éducation à l'environnement sur l'ensemble de l'île. Cette initiative, née dans le cadre du projet Recycle OECO mis en œuvre par la Commission de l'OECO en partenariat avec l'Agence française de développement (AFD) et financé par l'Union européenne, souligne l'engagement de la région de la Caraïbe orientale à lutter contre la pollution due au plastique et à encourager les principes de l'économie circulaire.

Le programme scolaire "zéro déchet" fait partie du programme d'éducation et de sensibilisation du public du projet de démonstration du modèle Recycle OECO en Dominique, dirigé par la société de gestion des déchets solides de la Dominique (DSWMC). L'initiative a été lancée le 13 mars, avec une liste de 2 950 élèves issus de 45 écoles et clubs 4-H. Le programme a également été lancé avec des élèves de l'enseignement supérieur. En outre, le programme a été lancé avec 39 entreprises, chacune s'engageant à financer les programmes zéro déchet des écoles et des communautés avec lesquelles elle sont associées.

Au cœur du programme "Zero Waste Schools" se trouve la création d'espaces verts dans les écoles participantes, avec des installations de compostage et des jardins d'arrière-cour. Là où l'espace au sol est limité, des jardins suspendus innovants utilisant des conteneurs en plastique recyclé seront mis en place pour faire pousser des herbes médicinales, des assaisonnements et des produits botaniques, tout en défendant les pratiques de recyclage.

En outre, chaque école participante met en place un lieu de dépôt de matières recyclables, géré en collaboration avec la DSWMC. Le dépôt sert non seulement de centre de collecte et de tri des matières recyclables pour la collecte par le service de ramassage des matières recyclables de la DSWMC, mais il participe également à une stratégie de durabilité, en récompensant les écoles qui ont collecté le plus de plastiques chaque trimestre. Les élèves sont encouragés à apporter les plastiques recyclables de chez eux au dépôt de l'école, ce qui crée un sens des responsabilités et incite leurs familles à adopter des pratiques durables.

L'un des aspects novateurs du programme est la formation des élèves à la collecte de données à l'aide de l'application Debris Tracker, facilitée par un partenariat permanent entre la DSWMC et l'université de Géorgie. Équipés de cette technologie, les élèves surveillent non seulement les tendances en matière de déchets au sein de leur école, mais aussi les détritus au sein de leur communauté, recueillant ainsi des données inestimables pour l'analyse et la planification stratégique de la gestion des déchets de la DSWMC.

La Dominique et la Grenade sont les deux États membres de l'OECO qui mettent en œuvre les projets de démonstration du modèle Recycle OECO. Dans le cadre d'un programme scolaire environnemental de longue date, l'autorité de gestion des déchets solides de la Grenade (GSWMA) travaille également en étroite collaboration avec les écoles de l'île pour promouvoir des pratiques durables par le biais du compostage et, plus récemment, de la séparation et du tri des produits recyclables.

À propos du programme Recycle OECO

Le projet Recycle OECO est financé par l'Union européenne, en collaboration avec le CARIFORUM, et mis en œuvre par l'Agence française de développement (AFD) en partenariat avec l'Organisation des États des Caraïbes orientales (OECO).

L'objectif du projet Recycle OECO est d'entreprendre une évaluation complète du secteur de la gestion des déchets de l'OECO et d'élaborer et de mettre en œuvre un modèle de programme de tri, de collecte et de recyclage des déchets pour l'OECO. Ce programme prend en compte une approche régionale, l'autofinancement, la durabilité et la viabilité commerciale.