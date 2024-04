Les destinations de la Caraïbe renforcent les mesures de santé et de sécurité en prévision des grands événements à venir

FORT LAUDERDALE, Fla. (7 avril 2024) - Alors que les destinations caribéennes se préparent à accueillir des événements majeurs, notamment des festivals vibrants, des carnavals, des “homecomings” (retour au pays) et la très attendue Coupe du Monde de Cricket T20 masculine du Conseil International de Cricket (ICC), les acteurs du tourisme et de la santé publique appellent la région à rester diligente tout en réaffirmant leur engagement à l'égard des mesures de sécurité sanitaire.

Dans l'effervescence de ces événements à venir, il existe une volonté commune de réaffirmer les protocoles et pratiques sanitaires essentiels, afin de garantir la protection des employés et des visiteurs. Un élément essentiel de cette initiative est l'extension du S ystème d'Information sur la Santé dans le Tourisme (THiS )de l'Agence Caribéenne de Santé Publique (CARPHA) , qui permet d'enregistrer les événements sanitaires négatifs et d'y répondre immédiatement. La CARPHA renforce également les capacités des pays afin d'encourager la pratique généralisée de la sécurité alimentaire et de prévenir et contrôler la propagation des maladies infectieuses dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration.

Cette initiative s'inscrit dans le prolongement d'une décennie de collaboration entre les responsables de la santé et du tourisme dans la Caraïbe. Ce partenariat a contribué au rétablissement rapide de la région après la pandémie mondiale de COVID-19 déclarée par l'Organisation mondiale de la santé il y a plus de quatre ans. Cette collaboration a vu le jour dans le cadre du programme Tourisme et Santé dans la Caraïbe (THP ) en 2014, à la suite d'un protocole d'accord signé par la CARPHA, l'Organisation du Tourisme de la Caraïbe (CTO), l'Association de l'Hôtellerie et du Tourisme de la Caraïbe (CHTA) et l'Organisation des États de la Caraïbe orientale (OECO).

Le succès de la lutte contre la pandémie dans la région Caraïbe, marquée par l'un des plus bas taux de COVID-19 par habitant et l'une des reprises les plus rapides au monde dans le domaine du tourisme et de l'économie, constitue une base solide pour la reconstruction des segments de l'événementiel et de l'organisation de groupes. Les groupes et les événements représentant plus de 20 % de l'activité touristique de la région, la garantie d'un environnement sain est essentielle à leur réussite.

Nicola Madden Greig, Présidente de la CHTA, a souligné l'importance d'une "coopération régionale cohésive", qui a été renforcée pendant la pandémie. Elle a déclaré qu'elle avait pleinement confiance dans la stratégie de collaboration unifiée entre les secteurs public et privé :

"Nos efforts doivent être soutenus par une approche de communication solide afin de continuer à protéger nos résidents et nos visiteurs tout en récoltant les fruits de notre industrie touristique résiliente. Nos efforts doivent être soutenus par une approche de communication solide afin de continuer à protéger nos résidents et nos visiteurs tout en récoltant les fruits de notre industrie touristique résiliente."

Le Dr Joy St. John, Directrice Exécutive de la CARPHA, confirme ce point de vue en affirmant :

"Au niveau mondial, nous assistons à une résurgence de maladies telles que la rougeole, la dengue, le virus respiratoire syncytial (VRS) et les norovirus, tandis que de nouvelles variantes du COVID-19 continuent de se développer. En tant que l'une des principales destinations de voyage au monde, nous devons rester vigilants afin de protéger nos employés et nos visiteurs."

De même, la Secrétaire Générale du CTO, Dona Regis-Prosper, a souligné,

"Alors que nous continuons à accueillir des visiteurs pour leur faire découvrir la beauté naturelle à couper le souffle et le patrimoine culturel vibrant de la Caraïbe, nous devons respecter notre engagement à garantir un environnement sain."

Dr. Didacus Jules, Directeur Général de I'OECO, a félicité cette relance et a déclaré :

"L'OECO est ravie de voir le retour d'événements majeurs permettant aux résidents et aux visiteurs de partager nos expériences authentiques, et est heureuse de poursuivre son partenariat avec CARPHA et d'autres organisations touristiques régionales pour un tourisme plus sain et plus sûr."

Pour soutenir ces objectifs et répondre aux récentes préoccupations en matière de santé et de sécurité, la CARPHA redouble d'efforts pour sensibiliser l'industrie du tourisme, en proposant des formations, des outils en ligne et des ressources pour améliorer les protocoles de sécurité sanitaire.

Le Dr Lisa Indar, Directrice de la Division de la surveillance, de la prévention et du contrôle des maladies et responsable du programme régional de tourisme et de santé à la CARPHA, a déclaré : "Cette année, nous avons lancé un solide effort de sensibilisation pour inciter toutes les entreprises liées au tourisme dans la région Caraïbe à renouveler leurs engagements en matière de santé et de sécurité, à rafraîchir leur formation et leurs protocoles, et à participer au très efficace Système d'information sur le Tourisme et la Santé (THiS), un centre d'information, d'aide et de signalement confidentiel en ligne, ainsi qu'à d'autres formations de la CARPHA, dans le but de faire progresser un produit touristique plus sain et plus sûr".

For more information about CARPHA’s training programs and THiS, visit https://carpha.org.