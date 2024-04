Les athlètes de l'OECO brillent aux CARIFTA Games

Les 11 membres de l'Organisation des États de la Caraïbe orientale ont remporté un total de 32 médailles lors des CARIFTA Games, qui se sont déroulés au stade d'athlétisme Kirani James à Saint Georges, Grenade, pendant le week-end de Pâques, du 30 mars au 1er avril. Les athlètes juniors de la région, âgés de 19 ans et moins, ont remporté quatre médailles d'or, 12 médailles d'argent et 16 médailles de bronze. Huit pays de l'OECO ont obtenu des médailles. Collectivement, l'OECO aurait terminé troisième au classement des médailles, derrière les incontournables puissances que sont la Jamaïque et les Bahamas.

La Grenade, qui a accueilli la compétition à domicile, a ouvert la voie. Comme ce fut le cas la dernière fois que l’Ile aux Epices a accueilli la compétition, en 2016, la nation hôtesse a récolté 13 médailles. Cette fois-ci, cependant, il n'y a eu qu'une seule médaille d'or, qui est allée à Chrystophe Calliste au triple saut chez les moins de 17 ans (U17) masculin, sa meilleure marque de 14,67 m lui ayant permis d'obtenir la première place dans cette épreuve. Le favori de la foule, Kemron Mathlyn, a décroché l'argent dans le 400 m U17 masculin, tout comme D'Angelo Brown dans le 800 m U20, Timothy Greenidge au saut en hauteur U20 masculin, le Jamaïcain Jaylon Calder (lancer du poids U20 masculin), Rayvohn Telesford (lancer du javelot U20 masculin) et le quatuor composé d'Elisha Williams, Joshiem Sylvester, Cheffonia Houston et Kemisha Dominique dans le relai 4x400 m mixte. Sylvester a remporté le bronze dans le 400m hommes U20, tout comme Deandre Bristol dans le lancer du poids hommes U20, Alliah Gittens dans le lancer du javelot femmes U20, Annalisa Brown dans le 800m femmes U17, Delron John dans le lancer du javelot hommes U17, le quatuor Mathlyn, Kimol Murray, Jayden Knight et Adriekl Mitchell dans le 4x400m hommes U17, et la combinaison Shaquane Toussaint, Emilio Bishop, Taigon Peterkin et Samuel Green dans le 4x100m hommes U20.

Il y a eu 10 records de championnat battus pendant les Jeux. Trois d'entre eux concernaient des athlètes de l'OECO. Dans le lancer du javelot U17, Maliek Francis, d'Antigua-et-Barbuda, a décroché un grand nombre de médailles pour l'OECO avec une marque de 68,84 m, devant Jaheem Clarke, représentant Saint-Kitts-et-Nevis, et John, de la Grenade. Jackie Hyman, de la Guadeloupe, a amélioré ses médailles de bronze de 2022 et 2023, sa performance de 55,06 m au lancer du disque chez les femmes U20 lui ayant valu la médaille d'or. Naya Jules, de Sainte-Lucie, a remporté l'or au saut à la perche chez les femmes U20 pour la deuxième année consécutive, avec une hauteur de 2,90 m qui lui a permis de partager la médaille d'or avec sa compatriote Alexandra Johnson, qui a remporté le bronze.

La Martinique (deux médailles d'argent, deux de bronze), les îles Vierges britanniques et le Commonwealth de Dominique (une médaille de bronze chacun) figurent également au tableau des médailles.