Les Agents des Pêches de l'OECO se concentrent sur la faisabilité d'une nurserie de lambis lors d'une visite d'étude à Porto Rico

Les Responsables des Pêches de la Grenade, de Sainte-Lucie et de Saint-Vincent-et-les-Grenadines ont participé à une brève session d'échange de connaissances au Centre d'aquaculture de Naguabo, à Porto Rico, où ils ont pu se faire une idée de l'architecture et du fonctionnement d'une écloserie et d'une nurserie de lambis. Les responsables ont participé à cet exercice du 30 avril au 1er mai 2024 et sont repartis avec une vue d'ensemble sur la création et la gestion d'une installation aquacole, ainsi que les outils nécessaires.

La Commission de l'OECO met actuellement en œuvre sa stratégie décennale de Transformation des Systèmes Alimentaires et Agricoles (FAST - Food and Agriculture Systems Transformation), qui répond à l'appel à l'amélioration de la sécurité alimentaire, de l'autosuffisance alimentaire et du développement agricole dans l'ensemble des États membres. La stratégie FAST s'articule autour de deux axes principaux pour se concentrer sur les techniques et les projets de transformation dans les économies bleue et verte.

De plus, dans le cadre de la stratégie de l'économie bleue de l'OECO, la Commission de l'OECO met en œuvre un élément du projet d’Architecture Régionale Caribéenne pour la Biodiversité (CRAB) du Fonds Caribéen pour la Biodiversité (CBF). Cet élément comprend l'évaluation préliminaire de la faisabilité de la construction et de l'installation de deux installations pilotes d'écloserie et de nurserie de lambis sur Union Island, à Saint-Vincent-et-les-Grenadines, et à Sainte-Lucie respectivement.

La Grenade, Sainte-Lucie et Saint-Vincent-et-les-Grenadines possèdent certaines des industries de lambis les plus dynamiques et rentables de l'OECO. Selon la NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) Fisheries, le lambi est " l'une des espèces les plus précieuses de la Caraïbe ". Cependant, cette espèce est continuellement menacée par la surpêche ou par la pêche des spécimens trop jeunes, bien avant les années typiques de reproduction du lambi, ce qui affecte leur capacité à reconstituer leurs populations. Les écloseries et nurseries de lambis offrent des installations sécurisées pour les jeunes lambis avant d'être relâchés dans l'océan et fournissent des conditions adéquates pour la reproduction.

M. Justin Rennie de la Grenade, Mme Sarita Williams-Peter de Sainte-Lucie, Mme Jennifer Cruickshank-Howard de Saint-Vincent-et-les-Grenadines, ainsi que des spécialistes techniques en agriculture de la Commission de l'OECO, ont effectué une visite éducative avec la Professeure Megan Davis de la Florida Atlantic University. La Professeure Davis a développé l'installation d'écloserie de lambis à Naguabo, Porto Rico, en collaboration avec Conservation Conciencia, l'Association des pêcheurs de Naguabo et la NOAA Fisheries. La Professeure Davis est actuellement impliquée dans le développement de nombreuses activités de nurserie dans la Caraïbe, notamment aux Bahamas, à Porto Rico, en Jamaïque et à Curaçao.

Le groupe a spécifiquement observé les pratiques d'élevage et de reproduction utilisées pour soutenir la population de lambis ; les bassins/enclos où les lambis sont élevés pendant leur croissance ; et a discuté des conditions environnementales cruciales pour la croissance et le développement des lambis. Après la visite, les Responsables des Pêches appliqueront les connaissances acquises pour explorer la faisabilité des écloseries et des nurseries de lambis dans chaque État membre.

À propos de la Stratégie de Transformation des Systèmes Alimentaires et Agricoles (FAST) de l'OECO

Les pays de la Caraïbe orientale reconnaissent depuis longtemps la nécessité de transformer leur secteur agricole pour réduire la pauvreté, promouvoir la sécurité nutritionnelle et diminuer la dépendance à l'égard des importations de denrées alimentaires. En réponse à ces défis, l'OECO a introduit la stratégie FAST en octobre 2022 lors du sixième Conseil des ministres de l'agriculture de l'OECO. Ce plan décennal complet vise à rajeunir le paysage agricole de la région et à contribuer à l'engagement de la CARICOM de réduire les importations alimentaires de 25 % d'ici 2025 afin de renforcer la résilience et la sécurité alimentaire de la Caraïbe orientale.