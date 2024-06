L'équipe de gestion du projet OECO ILM lance un documentaire sur la gestion forestière

L'équipe de gestion du projet de gestion adaptée du paysage (ILM) de la Commission de l'Organisation des États de la Caraïbe orientale (OECO) a le plaisir d'annoncer la sortie d'un documentaire intitulé "L'initiative de formation à la gestion forestière de l'OECO", inauguré le 17 juin 2024, qui a coïncidé avec la célébration du 30e anniversaire de la Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification et la sécheresse (UNCCD) sur le thème "Unis pour les terres. Notre patrimoine. Notre Avenir".

Ce documentaire (sous-titres français disponible) s'inscrit dans les objectifs stratégiques du projet OECO ILM financé par l'Union européenne (UE), qui vise à accroître les capacités et à réhabiliter les terres endommagées au sein de l'OECO. Le documentaire se concentre sur l'initiative de formation en gestion et conservation des forêts, de la faune, des parcs et de l'environnement à l'Université de Trinité-et-Tobago (UTT), qui vise non seulement à assurer la durabilité des interventions du projet OECO ILM, mais aussi à contribuer à la création d'un cadre de professionnels compétents engagés dans le renforcement de la résilience de la région de l'OECO.

Le documentaire met en scène l'honorable ministre de Sainte-Lucie, Alfred Prospere, qui détient le portefeuille gouvernemental de l'agriculture, de la pêche, de la sécurité alimentaire et du développement rural. Le ministre Prospere, ancien étudiant de l'Eastern Caribbean Institute of Agriculture and Forestry, qui fait maintenant partie de l'Université de Trinité-et-Tobago (UTT), a souligné la nécessité de renforcer les connaissances et les compétences en matière de gestion forestière, car il s'agit d'un moyen essentiel d'atteindre la résilience face aux impacts du changement climatique.

Le documentaire relate les expériences et les aspirations de onze étudiants originaires de sept États membres de l'OECO : Antigua-et-Barbuda, le Commonwealth de Dominique, la Grenade, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, les Îles Vierges et Anguilla. Leurs récits capturent l'essence de leur parcours et l'impact transformateur de l'initiative de formation.

Ce lancement a eu lieu au siège de l'OECO dans un format hybride. L'honorable ministre Prospere, le directeur général de l'OECO, Dr. Didacus Jules, des représentants des États membres de l'OECO, des étudiants, des cadres de la Commission de l'OECO et des conférenciers du programme de l'UTT étaient présents.

Mme Delamine Andrew-Williams, spécialiste technique principale du projet ILM, a déclaré que l'initiative et le documentaire soulignent la nécessité d'un soutien continu, étant donné que les investissements individuels dans les carrières seraient trop lourds à supporter seuls par rapport aux échelles de salaires actuelles dans la région. Le documentaire, scénarisé et produit par l'unité de communication de la Commission de l'OECO, peut désormais être visionné en ligne, ce qui lui permet d'atteindre un public mondial intéressé par les pratiques environnementales durables et le développement régional de l'OECO.