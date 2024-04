Le projet UBEC de l'OECO a conclu la phase de consultation avec les parties prenantes à Saint-Vincent-et-les-Grenadines.

9 avril 2024 - L'équipe de la Commission de l'OECO chargée du programme régional de subventions adaptées pour les micro, petites et moyennes entreprises (MPME) Unleashing the Blue Economy in the Caribbean (UBEC - “Libérer l'économie bleue des Caraïbes”) s'est lancée dans un processus intensif de collecte de données en plusieurs étapes et de dialogue avec les principaux partenaires des secteurs du tourisme, de la pêche et de la gestion des déchets au cours de la semaine du 18 au 22 mars 2024. La mission a permis aux fonctionnaires du ministère, aux organisations de soutien aux entreprises et aux MPME de partager avec l'équipe de l'OECO leurs réflexions et leurs expériences dans le domaine de l'économie bleue.

M. Kyle Garnes, conseiller senior en matière de subventions pour le projet UBEC, a déclaré que les objectifs de ces consultations étaient d'obtenir un retour d'information et des idées constructives de la part des principales partenaires, de mesurer leur réceptivité au programme de subventions adaptées et de développer des collaborations au niveau local. M. Garnes a également noté que ces consultations interviennent à un moment crucial, alors que la région s'engage dans une approche coordonnée pour donner la priorité à des initiatives significatives visant à renforcer l'économie bleue et à amplifier le besoin de financement pour soutenir de manière adéquate les secteurs qui y sont liés.

Au cours des quatre jours de consultations, l'équipe a engagé un dialogue enrichissant avec les partenaires et a recueilli une multitude d'informations. Les partenaires ont constamment souligné les succès, les défis et les faiblesses de leurs secteurs respectifs. Grâce à ces engagements, le projet UBEC est maintenant équipé pour mettre en place un programme de subventions qui reflète étroitement les besoins et les réalités opérationnelles des MPME de l'économie bleue.

Le programme régional de subventions adaptées pour les MPME prévoit l'octroi de subventions d'une valeur de plus de 4 millions de dollars ( 3 728 820€ ) à 75 entreprises de l'économie bleue sur une période de trois ans. Ce financement sert à renforcer la compétitivité, la mise en œuvre et la durabilité des MPME.

À la fin de la mission, l'équipe a exprimé sa profonde gratitude pour le soutien global et les contributions apportées par les principaux partenaires de Saint-Vincent-et-les-Grenadines. L'équipe de l'UBEC continuera à consulter les partenaires tout au long du cycle du projet afin de les informer sur le projet et ses activités.

À propos du projet "Libérer l'économie bleue" (UBEC)

Le projet UBEC, financé par la Banque mondiale, vise à harmoniser les réglementations et à renforcer la coopération entre les États membres de l'OECO participants afin de résoudre les problèmes transfrontaliers, notamment en matière de pêche, de tourisme et de gestion des déchets marins. Il vise à faire de l'OECO une référence en matière d'économie bleue, en attirant un soutien international et des investissements durables à l'issue du projet. Le projet s'articule autour de deux axes principaux destinés à renforcer l'économie bleue dans la région :

Renforcement de la gouvernance, des politiques et des capacités. Développer l'accès au financement et l'investissement dans les infrastructures.

La division des affaires économiques et de l'intégration régionale et la division de l'environnement durable de la Commission de l'OECO sont à la tête des sous-composantes de l'UBEC. Ces efforts ciblent les États membres, notamment la Grenade, Sainte-Lucie et Saint-Vincent-et-les-Grenadines, et se concentrent sur les points suivants :