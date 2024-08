Le projet OASYS conclut avec succès son Atelier de Formation-des-Formateurs sur le Développement Positif de la Jeunesse

Le projet “ Opportunities to Advance and Support Youth for Success ” (OASYS - Opportunités de faire progresser les jeunes et de les aider à réussir) de l'Organisation des États de la Caraïbe orientale (OECO) a le plaisir d'annoncer que l'atelier des formateurs sur le développement positif de la jeunesse, financé par l' Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) , s'est achevé avec succès.

Tenu à Sainte-Lucie du 19 au 22 août 2024, l'atelier de trois jours a rassemblé des défenseurs de la jeunesse et des spécialistes techniques de la justice juvénile et de la réforme afin de les doter des outils et stratégies essentiels pour favoriser la croissance et le développement positifs chez les jeunes. Le projet du Développement Positif de la Jeunesse (DPJ) reconnaît l'importance de la participation des jeunes à l'agenda du développement. Il promeut un engagement significatif des jeunes dans lequel le pouvoir entre les jeunes et les adultes est partagé et les contributions des jeunes sont valorisées. Leurs idées, leurs perspectives, leurs compétences et leurs points forts sont intégrés dans la conception et la mise en œuvre des interventions, des programmes, des stratégies et des politiques.

Lors de la cérémonie d'ouverture de l'atelier, Mme Roxanne Brizan-St. Martin, Directrice de programme pour la santé, l'inclusion sociale et la protection sociale à la Commission de l'OECO, a souligné que l'atelier était étroitement lié au projet OASYS. Ce projet donne la priorité aux interventions en faveur des enfants et des jeunes afin d'améliorer les chances de réussite. Il vise à renforcer les systèmes de justice pour les enfants et les jeunes dans six (6) États membres de l'OECO, à savoir Antigua-et-Barbuda, le Commonwealth de Dominique, la Grenade, Saint-Kitts-et-Nevis, Sainte-Lucie et Saint-Vincent-et-les-Grenadines. Elle a déclaré que,

"Cette formation s'inscrit dans le cadre du volet C, celui du renforcement des institutions et des systèmes. Il vise à fournir aux jeunes défenseurs des droits de l'homme les outils nécessaires pour renforcer les capacités de croissance et de développement des jeunes, ainsi que les capacités institutionnelles et nationales au sein de la Commission de l'OECO et de ses États membres. Le rôle de la jeunesse est sacré dans l'agenda du développement. Il nous est rappelé qu'au sein de nos petits États insulaires en développement et de nos contraintes en matière de ressources, notre peuple est notre ressource la plus précieuse et, dans le contexte du développement durable, notre jeunesse est notre fondation."

Dr Charmaine Hippolyte Emmanuel, Secrétaire permanente du Ministère de l'équité, de la justice sociale et de l'autonomisation de Sainte-Lucie, a également participé à l'accueil des jeunes défenseurs des droits de l'homme dans le cadre de cette formation de trois jours destinée aux formateurs du DPJ. Il a fait la remarque suivante :

"L'opportunité qui se présente aujourd'hui est un engagement qui mène à l'éternité. Une opportunité qui vous permettra de façonner vos dirigeants et votre entreprise. Soyez assurés que vous formez les dirigeants de demain, les innovateurs et les artisans du changement. Nous devons veiller à ce qu'ils soient dotés non seulement d'informations, mais aussi de la confiance, de la résilience et du sens de l'objectif qui leur permettront de faire face aux complexités de la vie et d'apporter une contribution positive à leurs communautés."

L'objectif principal de l'atelier de la Formation-des-Formateurs était de renforcer la capacité institutionnelle et nationale des défenseurs de la jeunesse dans la région à intégrer les principes du Développement Positif des Jeunes dans les cadres politiques et programmatiques pour le développement durable de la jeunesse. Cet objectif est aligné sur les priorités stratégiques de la Commission de l'OECO, notamment la Stratégie d'autonomisation des jeunes de l'OECO , avec un accent particulier sur la formation du personnel technique travaillant à la réorientation, à la réhabilitation et à la réintégration des enfants et des jeunes en conflit avec la loi dans le cadre du projet OASYS.

En plus de son alignement avec la Stratégie d'autonomisation des jeunes de l'OECO, le projet OASYS est financé par l'USAID. Dans le cadre de sa Stratégie d'autonomisation des jeunes, l'USAID pour les Caraïbes orientales et méridionales a investi dans des activités soutenant le Développement Positif des Jeunes (DPJ), telles que des programmes de prévention primaire et secondaire, des interventions de réforme de la justice pour mineurs, et des activités visant à améliorer la base de données pour les politiques et interventions relatives à la criminalité et à la violence chez les jeunes.

L'atelier était très interactif et comportait des sessions de travail, y compris une session de restitution. Lors de cette session, les pays ont élaboré un plan de formation national en appliquant les concepts appris, en tenant compte de leurs contextes nationaux et de leurs expériences. Après avoir suivi cette formation, les défenseurs de la jeunesse sont censés poursuivre le déploiement du DPJ dans leurs pays respectifs en collaboration avec l'équipe de gestion du projet OASYS, en animant au moins deux sessions de formation pour les parties prenantes nationales en utilisant le contenu couvert lors de l'atelier de trois jours. La formation de la première cohorte devrait commencer en septembre 2024.