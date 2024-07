Le Premier ministre Philip J. Pierre effectue une visite officielle à Saint-Vincent-et-les-Grenadines pour évaluer l'impact de l'ouragan Beryl

Le Premier ministre, M. Philip J. Pierre, ainsi que d'autres dirigeants caribéens, se sont rendus à Saint-Vincent-et-les-Grenadines pour évaluer l'impact de l'ouragan Beryl et témoigner de leur solidarité envers les communautés touchées. Cette visite fait suite à un voyage similaire à la Grenade la semaine précédente, où la délégation a observé les effets dévastateurs de l'ouragan Beryl à Carriacou.

Lors de sa visite, le Premier ministre M. Philip J. Pierre a été témoin des dégâts catastrophiques causés par l'ouragan Beryl. Sur Union Island, la plupart des maisons ont été endommagées ou détruites, et tragiquement, des vies ont été perdues. L'ouragan a apporté des vents dévastateurs et des pluies torrentielles, entraînant une grave perturbation des services essentiels et le déplacement de milliers de résidents, qui résident maintenant dans des abris temporaires.

Le Premier ministre a exprimé sa profonde sympathie et son soutien indéfectible aux habitants de Saint-Vincent-et-les-Grenadines. La destruction observée a souligné l'impact étendu de l'ouragan et les défis considérables auxquels les communautés touchées doivent faire face.

En réponse aux dévastations observées, le Premier ministre J. Pierre a mis en avant la nécessité urgente d'augmenter le financement climatique pour les petits États insulaires en développement (PEID). La fréquence et l'intensité croissantes des catastrophes climatiques nécessitent un soutien financier accru pour faire face aux dommages importants causés aux infrastructures et aux économies des PEID. La situation à Saint-Vincent et à la Grenade souligne le besoin critique de solidarité mondiale et de mesures proactives.

En outre, le Premier ministre J. Pierre a souligné l'importance de la préparation aux futurs ouragans, exhortant les Saint-Luciens à rester vigilants et prêts à faire face à des défis similaires.

Afin de soutenir les efforts de reconstruction de la Grenade et de Saint-Vincent, le Premier ministre Pierre a encouragé les particuliers et les organisations de Sainte-Lucie à apporter leur contribution. Les contributions financières peuvent être versées à la Bank of Saint Lucia, compte numéro 901462669.