Le GGGI plaide en faveur du renforcement de la résilience financière lors de la conférence SIDS4

31 mai 2024 - Pour faire face à la crise climatique urgente dans les petits États insulaires en développement (PEID), l'Institut mondial de la croissance verte (GGGI), en collaboration avec le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, a organisé un événement parallèle intitulé "La résilience financière au service de la prospérité future : Donner aux petits États insulaires en développement les moyens de lutter contre le changement climatique" lors de la 4ème Conférence internationale sur les petits États insulaires en développement ( SIDS 4 ) : Cet événement a permis d'examiner comment le secteur financier renforce la résilience des PEID face au changement climatique.

L'événement a mis en évidence les contributions essentielles des gouvernements des Fidji, de Sainte-Lucie, de la République dominicaine et de la Banque européenne d'investissement, en soulignant les efforts déployés pour renforcer la résilience des PEID face au climat. Les présentations ont porté sur l'élimination des obstacles à l'accès au financement climatique pour l'adaptation, l'exploitation de l'économie bleue pour la durabilité fiscale, l'utilisation de l'assurance contre les risques climatiques comme tampon budgétaire, la promotion des partenariats public-privé pour la résilience, et l'encouragement de l'inclusion financière pour renforcer la résilience globale.

"Les petits États insulaires en développement (PEID) sont en première ligne du changement climatique et sont confrontés à des menaces pour leurs économies, leurs écosystèmes et leurs communautés. Les coûts de redressement et d'adaptation pèsent sur les ressources, entraînant une aggravation de la dette et de l'instabilité économique", a déclaré Ferruccio Santetti, directeur régional de GGGI pour l'Amérique latine et les Caraïbes, et chef de la délégation de GGGI à la conférence SIDS4. "Le secteur financier est vital pour les PEID, car il est le moteur du changement via l'allocation de ressources, de stratégies d'investissement et de solutions financières innovantes", a-t-il ajouté.

L'événement a également permis d'approfondir les divers programmes financiers de GGGI pour les PEID, y compris les obligations bleues, les initiatives de résilience côtière et le programme d'action pour le climat des petits États insulaires en développement (SIDS-CAP). "Le SIDS-CAP vise à obtenir des résultats significatifs en matière d'adaptation au climat et d'atténuation de ses effets, en favorisant la synergie entre les programmes nationaux. Ciblant 20 États membres et partenaires de GGGI SIDS, le programme mobilise le financement climatique pour stimuler le développement durable, au profit de millions d'habitants dans les régions vulnérables", a déclaré Arrabothu Dheeraj, responsable principal des programmes régionaux chez GGGI. Dans le cadre de la stratégie 2030, GGGI s'attachera à catalyser et à accélérer l'accès au financement climatique et aux investissements verts pour les secteurs public et privé des membres.

À propos du SIDS-CAP​

​Le Programme d'action pour le climat des petits États insulaires en développement (SIDS-CAP), dirigé par l'Institut mondial de la croissance verte (GGGI) en partenariat avec le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, favorise des mesures d'adaptation et d'atténuation du climat ayant un impact dans les régions du Pacifique et des Caraïbes. Aligné sur les ODD, les CDN dans le cadre de l'Accord de Paris et les plans d'adaptation nationaux, le SIDS-CAP encourage la collaboration pour relever les défis climatiques. Intégrant l'expertise de GGGI, le programme fournit des actions climatiques complètes, favorisant la synergie entre les programmes nationaux. Lancé en juin 2023, SIDS-CAP cible 20 pays membres et partenaires de GGGI SIDS, dont 14 pays insulaires du Pacifique et 6 nations des Caraïbes orientales. S'appuyant sur la Stratégie internationale de financement climatique du Luxembourg 2021-2025, le programme mobilise le financement climatique pour favoriser le développement durable, au profit de millions d'habitants des régions vulnérables.

À propos de GGGI dans les Caraïbes orientales et le Pacifique

Le GGGI a établi une forte présence dans les régions des Caraïbes orientales et du Pacifique, toutes deux composées de petits États insulaires en développement très sensibles aux risques climatiques. Dans les Caraïbes orientales, GGGI collabore avec l'Organisation des États des Caraïbes orientales (OECO) et les gouvernements locaux sur des stratégies de croissance verte axées sur les énergies renouvelables, l'entrepreneuriat vert, le financement climatique pour améliorer la résilience et la durabilité. Dans le Pacifique, GGGI soutient les infrastructures résilientes au climat et la gestion durable des ressources, en travaillant en étroite collaboration avec les nations insulaires pour obtenir des financements climatiques et mettre en œuvre des projets tels que des mesures de protection côtière et des solutions d'énergie renouvelable.

