Le "Documentaire sur les légendes de l'OECO : Joseph Reds Perreira - Bureau des Sports de l'OECO » est diffusé pour la première fois sur YouTube.

Le 14 juin 2024 - En témoignage de ses années de dévouement au Bureau des sports de l'Organisation des États de la Caraïbe orientale (OECO), Joseph « Reds » Perreira sera présenté dans un documentaire commémorant le 43e anniversaire de l'OECO. Le documentaire a été diffusé pour la première fois sur YouTube dans le cadre de plusieurs activités précédant la Journée de l'OECO, le 18 juin. Les contributions de M. Perreira au sport et à la radiodiffusion ont laissé une marque indélébile sur la communauté de l'OECO.

Détails de l'événement :

Titre : Documentaire sur les légendes de l'OECO : Joseph « Reds » Perreira - Le Bureau des Sports de l'OECO

Date de la première : 14 juin 2024

Plateforme : YouTube ( chaîne officielle de l'OECO )

Dr. Didacus Jules, directeur général de l'OECO, a déclaré : "Nous sommes ravis de présenter ce documentaire qui rend hommage à l'une des réalisations les plus impressionnantes de l'OECO, guidée par l'amour, la passion et l'engagement de Perreira pour le sport et la région. Il a joué un rôle de rassembleur au sein de l'OECO, ce qui a été une véritable source d'inspiration. C'est une célébration de son héritage et un rappel de l'influence qu'une personne dévouée peut avoir sur des pays entiers."

Le documentaire explore la gestion exemplaire du Bureau des sports de l'OECO par M. Perreira, en soulignant l'impact qu'il a eu sur de nombreux athlètes de la région. Il montre sa passion pour le sport, son engagement envers l'OECO et l'influence qu'il a eue sur la cohésion de la région par sa voix et ses commentaires.

Ce documentaire retrace la création d'un Conseil des ministres de la jeunesse et des sports de l'OECO en mars 2024, au cours duquel Joseph « Reds » Perreira a été honoré pour son travail dans le domaine des sports dans la région. Le Conseil a approuvé un plan de développement du sport qui intègre les besoins des acteurs de la jeunesse et du sport tels qu'ils ont été présentés lors de forums et de discussions politiques ouvertes.

