Le Conseil des entreprises  de l'OECO engage le secteur privé régional dans les efforts de revitalisation

26 avril 2024 - Dans le cadre d'une série d'efforts collaboratifs, le Conseil des entreprises de l'Organisation des États de la Caraïbe orientale (OBC) a sollicité des représentants notablesdu secteur privé dans toute la région pour recueillir des commentaires et des idées sur la revitalisation et la redéfinition du rôle de l'OBC au sein de la sous-région. Ces consultations se sont déroulées de novembre 2023 à avril 2024, à la fois virtuellement et en personne.

Créé en 2016 sous la direction du feu Sir Dwight Venner et de la Banque centrale des Caraïbes orientales (BCE), l'OBC a été confronté à divers défis dans la réalisation de ses objectifs ambitieux. Cependant, motivé par le besoin d'un représentant dynamique du secteur privé de la région, l'OBC a obtenu un financement du programme d'intégration régionale OECO-Union européenne par la croissance, l'harmonisation et la technologie ( RIGHT ) afin de s'engager dans un projet de revitalisation complet. Le programme RIGHT vise à renforcer les capacités et à créer un environnement propice à la planification du développement économique durable, à la croissance et à la prospérité. L'OBC travaillera dans ce sens par le biais d'un engagement et d'une participation efficaces du secteur privé et vise à jouer un rôle central dans la réalisation de progrès.

Au cours des consultations qui se sont tenues récemment à Anguilla, Antigua-et-Barbuda, Dominique, Grenade, Montserrat, Saint-Kitts-et-Nevis, Sainte-Lucie et Saint-Vincent-et-les-Grenadines, l'OBC a fait le point sur ses objectifs, ses réalisations et sa vision stratégique. L'objectif principal est de transformer l'OBC en une entité sous-régionale proactive du secteur privé, capable de défendre ses besoins et de relever les défis communs qui entravent la croissance des entreprises.

Le directeur général de l'OECO s'est brièvement exprimé suite aux réunions consultatives,

"Le Conseil des entreprises de l'OECO vise à ce que le secteur privé local assume la responsabilité de son propre développement et saisisse les opportunités créées par l'union économique pour contribuer au développement national et régional. Ces attentes reposent sur plusieurs fondements essentiels, à savoir que le secteur privé est organisé avec une légitimité de représentation qui lui permet de s'exprimer avec autorité sur les questions qui le concernent et de proposer des solutions qui non seulement facilitent la conduite des affaires, mais font également progresser l'économie nationale et régionale."

"Il faut également avoir la volonté et la capacité d'investir dans des activités économiques productives et être ouvert à des activités plus diversifiées qui ne dépendent pas trop du secteur de distribution".

Ces consultations marquent une étape importante dans le processus de revitalisation de l'OBC. Après avoir recueilli les réactions de ces consultations, l'OBC prévoit de poursuivre son engagement avec les parties prenantes, les partenaires et les entreprises afin de construire un secteur privé plus dynamique et plus productif dans l'OECO.

Pour plus d'informations, contactez le secrétariat OBC à l'adresse suivante : [email protected]