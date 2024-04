La stratégie d'inclusion numérique d'ECTEL prend de l'ampleur dans 5 pays de la Caraïbe orientale

Castries, Sainte-Lucie - 4 avril 2024 - Une enquête visant à recueillir des informations sur l'accès, l'utilisation et le caractère abordable des technologies de l'information et de la communication (TIC) et des produits et services à haut débit dans les cinq (5) États contractants de l'Autorité des télécommunications de la Caraïbe orientale (ECTEL) est en bonne voie. L'initiative est menée par ECTEL et fait partie du projet de transformation numérique de la Caraïbe financé par la Banque mondiale . L'enquête est en cours dans le Commonwealth de la Dominique, de la Grenade, de Sainte-Lucie et de Saint-Vincent-et-les-Grenadines, tandis que les recenseurs ont commencé le processus à Saint-Kitts-et-Nevis à la fin du mois de mars 2024.

Selon Mme Cheryl Hector Fontenelle, Directrice de l'économie et des finances d'ECTEL,

" l'enquête sur l'inclusion numérique examinera l'utilisation des TIC et des services à haut débit, les niveaux d'alphabétisation et de compétences numériques, ainsi que l'identification des obstacles à l'accès et à l'utilisation des TIC et des services numériques ".

L'enquête, menée par Data Point Solutions Inc. vise à cibler un total de 3 500 ménages et 8 750 individus dans les États contractants d'ECTEL et sera administrée par le biais de questionnaires en ligne/enquêtes numériques, d'entretiens en face-à-face et/ou d'enquêtes téléphoniques. Le personnel de terrain sera en uniforme et en possession de cartes d'identification ainsi que d'une lettre d'ECTEL expliquant l'objectif de l'enquête.



​Selon l ' Union internationale des télécommunications (UIT), "à la mi-2022, on estime que 5,4 milliards de personnes seront en ligne, soit plus de 63 % de la population mondiale". Pourtant, un tiers de la population mondiale (2,6 milliards) n'utilise pas l'internet. Beaucoup d'entre eux vivent dans les pays les moins avancés (PMA), les pays en développement sans littoral (PDSL) et les petits États insulaires en développement (PEID)". Les résultats de l'enquête contribueront à améliorer l'accès des gouvernements, des entreprises et des particuliers aux services, aux technologies et aux compétences numériques. En outre, les résultats devraient servir de base à de nouvelles interventions ciblées visant à promouvoir un accès plus inclusif aux TIC et à réduire la fracture numérique.



​A cette fin, la Direction d'ECTEL encourage le public à prendre quelques minutes pour participer à ce projet critique qui nous mettra sans aucun doute sur la voie du succès alors que nous cherchons à transformer numériquement les économies de nos Etats contractants et à ne laisser personne de côté, en particulier les groupes les plus vulnérables et les plus marginalisés.



​Depuis le 4 mai 2000, ECTEL est l'organisme de régulation régional qui conseille les Commissions Nationales de Régulation des Télécommunications (CNRT) sur les questions relatives aux communications électroniques dans ses cinq (5) États contractants. En termes simples, ECTEL travaille avec les CNRT pour promouvoir les droits des consommateurs et des avantages harmonisés dans le secteur des communications électroniques dans ses États contractants.



​Visitez www.ectel.int ou suivez-nous sur @ectel sur Facebook et YouTube, et @ectelauthority sur Instagram et X pour plus d'informations sur notre travail.