La Martinique et la Guadeloupe effectuent une mission de promotion de l'export à Sainte-Lucie dans le cadre de la démarche d'intégration de l'OECO

Alors que la Guadeloupe et la Martinique continuent de renforcer leur intégration dans l'Organisation des États des Caraïbes orientales (OECO), leurs chambres de commerce ont organisé une mission d'exportation commune avec 18 entreprises des deux îles à la recherche d'opportunités commerciales et de développement à Sainte-Lucie.

La délégation de la Guadeloupe et de la Martinique comprend des entrepreneurs et des représentants officiels ainsi que des responsables techniques des deux Chambres de Commerce.

La mission a été lancée le lundi 26 février 2024 à la pyramide de l'Alliance française de Pointe Séraphine avec la participation des représentants de la Chambre de commerce de Sainte-Lucie, de l'Ambassade de France dans les Caraïbes orientales et à la Barbade, du Registre des sociétés et de la propriété intellectuelle, et d'Invest Saint Lucia. La Commission de l'OECO était représentée par des agents des unités Compétitivité des Entreprises, Relations Internationales, Coopération au Développement et Mobilisation des Ressources.

La délégation était accompagnée de représentants du centre CARO (Centre d'Arbitrage Régional OHADAC) basé en Guadeloupe qui fournit des services de médiation, d'arbitrage et des modes alternatifs de résolution des conflits dans le cadre de procédures judiciaires. Le centre CARO a organisé un atelier sur les aspects juridiques de l'investissement à Sainte-Lucie avec le président du conseil d'administration, Sir Dennis Byron, la secrétaire générale, Mme Marie-Camille Pitton et M. Keats Compton, en prévision de la semaine de réunions d'affaires de la délégation.

Son Excellence Francis Etienne, ambassadeur de France pour les Caraïbes orientales et la Barbade en résidence à Sainte-Lucie, a présenté au public le paysage macroéconomique influençant le commerce entre les îles des Caraïbes orientales et Sainte-Lucie. Il a indiqué que moins de 3 % des exportations combinées de la Martinique et de la Guadeloupe sont destinées à Sainte-Lucie et que, de même, moins de 1 % des marchandises importées dans ces îles proviennent de Sainte-Lucie. Si les chiffres sont en effet grandement décevants, Son Excellence a rappelé à l'auditoire que

“Le potentiel d'amélioration est infini... Tout ce que nous pouvons faire pour soutenir les entreprises est nécessaire, mais surtout essentiel.”

Mme Christelle Boucard, présidente de la Commission des Affaires Internationales à la Chambre de Commerce de la Guadeloupe, a noté

“L'intérêt croissant des entreprises guadeloupéennes pour leurs voisins caribéens, non seulement du point de vue culturel, mais aussi du point de vue commercial.”

Elle a souligné le rôle de la Chambre de commerce de la Guadeloupe pour apporter

“Son soutien, son expertise et ses moyens financiers à ces échanges car, dans les années à venir, nous devons renforcer nos partenariats avec Sainte-Lucie, notre voisine de seulement 354 Kilometres.”

Le président de la Chambre de commerce de Sainte-Lucie, M. Brian Louisy, a souligné l'importance de renforcer les partenariats entre les entreprises saint-luciennes et leurs homologues françaises et a réaffirmé le soutien continu de la Chambre à de telles initiatives. Cet engagement a été renforcé par Pablo Rosine, membre du conseil d'administration de la Chambre de commerce et d'industrie de la Martinique.

Deux entrepreneurs de Guadeloupe et de Martinique, Mahité Perrault et Prisca Meril, ont été invités à présenter leurs entreprises (respectivement, REZO - Serenity Islands et Le Réveil Gourmand ). Elles ont toutes deux profité de l'occasion pour souligner l'importance des partenariats commerciaux dans la région et la manière dont des activités telles que la mission d'exportation conjointe peuvent accroître l'intérêt pour l'entrepreneuriat.

Le lancement de la mission d'exportation conjointe a été suivi d'une session de réseautage et le programme d'activités s’est poursuivi jusqu'au vendredi 1er mars 2024.

Mardi 27 février, la délégation s'est entretenue avec Invest Saint Lucia au sujet du climat commercial actuel du pays. Après la conférence, une série de réunions interentreprises (B2B) a été programmée avec des partenaires potentiels identifiés à l'avance à Sainte-Lucie.

Mercredi 28 février, Son Excellence M. Francis Etienne a organisé une réception pour la cohorte d'entrepreneurs, et le jeudi 29 février, le groupe a exploré l'île et a participé à des visites de sites.